Gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Urbino avrebbero assistito ad una sessione piccante durante una lezione in dad. Protagonista il loro Professore.

Dobbiamo dire che fra i pericoli della didattica a distanza questo è quello più piccante, ma anche quello più tragi-comico Di certo non è stato fatto apposta, ma ha avuto comunque delle gravissime conseguenze sulla carriera accademica del professore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, che tra l’altro è anche molto ben voluto, sia tra i suoi colleghi in ambito accademico, sia tra gli studenti.

Il tutto è accaduto pochissimo tempo fa e già sono note le conseguenze e le ripercussioni per il professore “troppo distratto e preso dal momento“. E già, proprio quel momento che lo ha reso popolare, quel pezzo di vita privata erroneamente ed inavvertitamente resa pubblica, gli è costato la cattedra e fatto guadagnare una fama tanto non voluta quanto dannosa per la sua carriera.

Sulla “dad” si era espressa anche la Azzolina, che però ha evidenziato ben altri limiti della didattica a distanza. Non poteva davvero immaginare che la misura necessaria a contenere la pandemia potesse portare a questo tipo di inconvenienti.

Professore si concede a partner in atteggiamenti intimi durante una lezione in dad

Il professore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino pensava di essere in compagnia solamente di un’altra persona e naturalmente nell’intimità del suo appartamento, mentre si lasciava andare ad effusioni e atti di natura sessuale.

Purtroppo però non era così. Infatti l’ormai chiacchieratissimo professore non si era accorto che invece la propria webcam era accesa e dal suo computer si vedeva tutto. Il tutto sarebbe accaduto durante una pausa della lezione a distanza con i suoi studenti.

Il professore ad un certo punto ha lanciato un video spiegazione per illustrare meglio l’argomento che era oggetto di studio per la lezione ed ha quindi pensato di non essere più inquadrato dalla telecamera. In realtà, purtroppo per lui, ripetiamolo, non era così. Tutti gli studenti hanno assistito senza parole a quanto stava accadendo.

L’incidente è stato poi subito portato all’attenzione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, Luca Cesari il quale ha convocato prontamente il professore e fra i due l’incontro si è concluso con le dimissioni del docente che ha chiesto scusa anche ai suoi ragazzi.

Il Direttore dell’istituto ha però anche specificato che il docente in questione era stimatissimo all’interno dell’ambiente accademico. Era quindi anche un illustre membro della comunità delle Belle Arti. “Parliamo di una figura di critico, curatore e protagonista del mondo delle arti che tutti conosciamo” sottolinea.

Secondo Luca Cesari infatti quest’ultimo non va giudicato solamente per questo errore, bensì bisogna considera anche la stimata persona che purtroppo ha compiuto l’errore. “La sua vita e la vita artistica, didattica, culturale dell’Accademia di Urbino devono essere ben distinte. Si tratta di una perdita dolorosa” sottolinea il direttore dell’istituto. Sicuramente sarà lo stesso sentimento che avranno nel loro animo i suoi studenti, ai quali ha comunque lasciato un ricordo indelebile.

Infondo siamo tutti umani ed ognuno può sbagliare, no?