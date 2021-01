Gerry Scotti messo in imbarazzo a Caduta Libera: la stoccata a Barbara d’Urso

Gerry Scotti è stato messo in imbarazzo a Caduta Libera da un suo concorrente che, durante il corso della messa in onda del programma, ha lanciato una frecciata a Barbara d’Urso.

Gerry Scotti anche oggi ha fatto compagnia al pubblico del piccolo schermo con una nuova puntata del suo game show Caduta Libera, che riscuote sempre un certo successo tra i telespettatori. L’appuntamento di oggi però ha messo a dura prova il simpatico conduttore, che non ha saputo bene come reagire di fronte alle esternazioni di un nuovo concorrente. Che cosa è successo?

Un concorrente ha messo in imbarazzo Gerry Scotti, ma non un concorrente qualsiasi ma un prete che durante il corso della sua partecipazione alla trasmissione, dopo una domanda del conduttore, ha lanciato una sonora frecciata a Barbara d’Urso, cogliendolo totalmente impreparato. Che cosa avrà mai detto il nuovo concorrente di Caduta Libera?

Caduta Libera: il prete “di” Gerry Scotti lancia una frecciata a Barbara d’Urso

A Caduta Libera, Gerry Scotti ha chiesto al prete che ha scelto di prendere parte alla trasmissione se per partecipare al suo programma avesse dovuto chiedere qualche permesso ai piani alti della Chiesa, in quanto non conosce come è solito organizzarsi il mondo religioso per quanto riguarda l’ambiente televisivo.

Il concorrente ha affermato che non ha dovuto chiedere particolari autorizzazioni, ma che ha dovuto soltanto avvisare il suo parroco e fin qui non ha assolutamente detto niente di male o di offensivo. Peccato che poco dopo abbia aggiunto la seguente frase: “Se fossi dovuto andare da Barbara d’Urso avrei dovuto chiedere il permesso” ha esordito contro la bella conduttrice partenopea, che recentemente ha avuto modo di ospitare Jessica Notaro nei suoi programmi. “Non c’è ne voglia, per carità, ma lei ha tutt’altro stile diverso dal tuo“ ha aggiunto, lasciando il conduttore senza parole che ha provato a rimediare alla frecciata.

“Così mi metti in imbarazzo, Barbara guarda che sta scherzando” è prontamente intervenuto Gerry, provando a rimediare alla gaffe del suo concorrente.

Riparte #CadutaLibera 🎉 Se volete partecipare come concorrenti e avete un’età compresa tra i 18 e i 55 anni, telefonate allo 02.89919828 o scriveteci a castingcadutalibera@mediaset.it

Vi aspettiamo! pic.twitter.com/d2A0Qw5cEf — Caduta Libera (@CadutaLiberaTv) July 13, 2020

Un prete ha lanciato una frecciata a Barbara d’Urso a Caduta Libera e Scotti ha provato a gestire la faccenda come meglio poteva, ma non ha potuto fare a meno di mostrare un certo imbarazzo di fronte alle parole pronunciate in studio.