Ci sei anche tu tra le prime posizioni della classifica dei segni più teneri dello zodiaco? Scopriamo insieme quali sono i primi cinque.

Quali sono i segni più dolci di tutto lo zodiaco?

La domanda potrà sembrarci scontata eppure abbiamo scoperto, grazie alle nostre classifiche sui segni zodiacali, che non sempre la risposta è quella che ci aspettiamo.

Pronto a scoprire quali siano le prime cinque posizioni dei segni più buoni ed amorevoli di tutto l’oroscopo e scoprire se ci sei tu od almeno una delle persone della tua vita?

I segni più teneri dello zodiaco: ecco le prime cinque posizioni

Essere buoni, dolci e gentili può diventare, spesso, un’arma a doppio taglio.

Chi per carattere è portato ad essere comprensivo e “tenero” infatti vede frequentemente diventare i suoi rapporti decisamente complicati.

A volte le persone più buone vengono sfruttate per i loro consigli o per la loro tendenza ad essere sempre presenti per gli altri.

Per quanto l’oroscopo non sia una scienza esatta al 100%, abbiamo già visto in altre nostre classifiche quali siano i segni più cattivi di tutti, quelli più manipolatori ed anche quelli più sinceri dell’intero zodiaco.

Vogliamo scoprire anche quali sono quelli più teneri?

Ecco la classifica delle prime cinque posizioni: ci sei anche tu o, quantomeno, il tuo partner?

Scopriamolo subito.

Leone: quinto posto

Nonostante i “ruggiti“, gli scatti d’ira e l’atteggiamento da re della giungla, il Leone è uno dei segni più teneri che ci siano nello zodiaco.

Sembrano totalmente incapaci di gestire i loro sentimenti (ed un po’, obiettivamente, lo sono) e per questo tutti i nati sotto il segno del Leone faticano ad esprimere il loro amore.

Chi riesce ad oltrepassare la loro dura scorza, però, scoprirà che nonostante le apparenze il Leone è un segno timido e gentile, dolcissimo e capace di grandi gesti d’amore.

Provare per credere!

Pesci

Di quali siano i pregi (ed i difetti) di questo segno abbiamo già parlato in questo articolo.

Insomma, non sarà di certo una sorpresa per voi vedere i Pesci nella classifica dei segni più teneri dello zodiaco!

Questo segno è decisamente innamorato dell’amore in tutte le sue forme: è dolce, è gentile, è adorabile.

Si muove in un mondo fatato nel quale tutto si risolve con una conversazione pacata, magari di fronte ad una tazza di tè.

Impossibile (o quasi) entrare in conflitto con i Pesci!

Cancro: terzo posto

I nati sotto il segno del Cancro hanno una personalità decisamente conflittuale.

Possono essere molti cattivi e manipolatori ma, al tempo stesso, sono decisamente dolci!

Chi li conosce bene ed ha un rapporto stretto con loro sa che, dopo il sarcasmo e gli sbalzi d’umore, spesso si approda insieme ad una spiaggia fatta di pura tenerezza!

Un Cancro dimostra il suo affetto con il contatto fisico, con tanti piccoli pensierini e regalini ed è, insomma, uno tra i segni più teneri in assoluto.

Sagittario: secondo posto

Anche se vengono spesso additati come dei “bambinoni” i nati sotto il segno del Sagittario sanno veramente stupire.

Teneri ed amorevoli, conquistano il secondo posto di questa speciale classifica grazie alla loro sconfinata dolcezza.

Un Sagittario, infatti, è in grado di provare sentimenti profondissimi e sinceri, che lo rendono uno dei segni dello zodiaco più teneri in assoluto.

Non vi faranno di certo pesare la loro presenza: saranno solo presenti per voi, ogni volta che lo chiederete ed anche quando nessuno si accorgerà che state male.

Toro: primo posto nella classifica dei segni più teneri dello zodiaco

I nati sotto il segno del Toro vengono spesso giudicati solo in virtù del loro essere estremamente pratici ed organizzati.

Anche se non sembra, infatti, il Toro è uno di quei segni che ha tutto sotto controllo anche se nella sua particolarissima maniera.

In molti li vedono come persone che non pongono attenzione al rapporto con gli altri: niente di più sbagliato!

Il Toro è il segno più tenero di tutto lo zodiaco: amorevole, amante del contatto fisico, sempre presente per le persone a cui tiene e veramente dolce.

Non fatevi ingannare dalle apparenze: chi ha un compagno del Toro è una persona fortunata!