Scopriamo insieme le prime cinque posizioni nella classifica dei segni zodiacali più manipolatori: ci sei anche tu tra loro?

Tutti abbiamo avuto a che fare, almeno una volta nella vita, con una persona manipolatrice.

Può essere stato un ex fidanzato, oppure addirittura un genitore od un parente.

C’è chi ha conosciuto amici e professori “manipolatori” e chi, ancora, subisce la loro influenza.

Scopriamo insieme quali sono i segni dello zodiaco che sono famosi per essere dei veri e proprio esperti della manipolazione in modo da conoscere il prima possibile questo lato del loro carattere!

I segni zodiacali più manipolatori: ecco le prime cinque posizioni

Non importa chi tu abbia incontrato nella vita: un manipolatore è una persona che è sicuramente meglio perdere che trovare!

Questa tipologia di persone, infatti, è estremamente astuta e bravissima a confondere le carte in tavola.

Magari lascia che tu faccia tutto il lavoro emozionale, addossandoti più colpe di quelle che dovresti, e si aspetta di averti sempre a disposizione.

Esattamente come ci ha dimostrato la classifica dei segni più infedeli, il nostro segno zodiacale può darci delle informazioni dettagliate riguardo alla persona che stiamo frequentando!

I manipolatori, sicuramente, non sono solo fidanzati od ex tali ma possono essere anche amici, conoscenti e parenti: insomma, bisogna stare veramente attenti!

Scopriamo insieme le prime cinque posizioni nella classifica dei segni zodiacali più manipolatori e confrontiamola con quella dei segni più sinceri e quella dei segni più bugiardi.

Ci sei anche tu nella lista oppure c’è qualcuno che conosci?

Ecco la classifica!

Cancro: al quinto posto

Sebbene siano spesso considerati tra i segni più gentili e materni di tutto lo zodiaco, i nati sotto il segno del Cancro possono nascondere delle sorprese decisamente poco gradevoli.

Una di queste, ovviamente, è la manipolazione!

Quando si tratta del Cancro, infatti, la manipolazione è tutta emotiva: un campo nel quale sono padroni!

Un Cancro può far partire un litigio e poi riuscire, in qualche maniera, a farti credere che sia stato tu ad iniziarlo: sono dei veri e propri maghi del “rigirare la frittata” e bisogna fare molta attenzione con loro!

Vergine: quarto posto

Freddi, distaccati, perfezionisti? Questo quadro della Vergine sembra essere poco lusinghiero ma definisce in maniera piuttosto precisa alcuni tratti del loro carattere che possono creare davvero problemi.

I nati sotto il segno della Vergine, infatti, sono degli astuti manipolatori che riescono a raggirare le loro vittime grazie ad una fredda intelligenza.

Per fortuna, però, decidono quasi sempre di mettere i loro poteri al servizio di una vendetta: insomma, se non avete litigato con loro non hanno motivi per prendersela con voi!

Gemelli: terzo posto nella classifica dei segni zodiacali più manipolatori

I Gemelli sono dei veri e propri esperti di manipolazione. Perché? Ma perché sono i primi a soffrirne visto che la applicano, principalmente… su loro stessi!

I nati sotto questo segno, infatti, sono perennemente in disaccordo ed in conflitto con i loro stessi desideri e faticano ad essere onesti anche con sé stessi.

Per questo motivo, quindi, sono capacissimi di affermare qualcosa mentre, allo stesso tempo, eseguono concretamente il contrario. Insomma, abituati come sono a mentire e credere ciecamente alla menzogna, per loro è semplicissimo manipolare la vostra concezione: quando si ha a che fare con un Gemelli bisogna stare sempre sull’attenti!

Bilancia: secondo posto

Manipolatori sì ma a sentir loro per un motivo veramente innocente.

I nati sotto il segno della Bilancia, infatti, farebbero qualsiasi cosa per far sì che l’ambiente che li circonda sia piacevole, solare e felice esattamente come loro.

Cosa succede quindi? Che sono in grado di mentire spudoratamente per lo status quo!

La Bilancia, infatti, è un segno che preferisce far vedere sempre la sua maschera “positiva“; questo diventa spesso un problema perché, in molti casi, è impossibile sapere che cosa pensa veramente.

La situazione peggiora e si complica quando una Bilancia vuole far pensare a te ed agli altri che tutto procede alla perfezione: vi manipoleranno fino a che avranno fiato per parlare!

Scorpione: il primo posto

Chi se non lo Scorpione poteva occupare la classifica dei segni zodiacali più manipolatori?

Dopotutto i nati sotto questo segno hanno davvero una brutta fama che li rende tra i segni più temuti, odiati (ed ammirati) di tutto lo zodiaco.

Uno Scorpione, infatti, è in grado di farti credere che tu sia in pieno controllo delle decisioni quando è lui, in realtà, a manipolarti ed a prendere tutte le decisioni importanti al posto tuo.

Capita spesso, quindi, di trovarsi ad avere a che fare con una persona che ha il controllo completo di quello che succede mentre tu, invece, sei quasi una specie di burattino.

Di certo è molto difficile avere a che fare con loro!