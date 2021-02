Ti è mai capitato di dire una piccola bugia? Scopri quali sono i segni zodiacali più bugiardi dai quali dovresti stare alla larga!

A tutti noi, prima o poi, è capitata l’occasione di dire una piccola menzogna.

Che si tratti di una bugia “bianca” (quelle dette per evitare di creare problemi) oppure di una vera e propria falsità, nessuno di noi può dirsi veramente esente.

Tutti abbiamo mentito nella vita!

Scopriamo insieme, però, quali sono i cinque segni zodiacali che non possono proprio fare a meno di raccontare una bugia in modo da sapere bene… con chi abbiamo a che fare!

I segni zodiacali più bugiardi dello zodiaco: ecco i primi cinque

A tutti capita di dire bugie, questo è certo.

Ci sono alcune persone, però, che non possono fare veramente a meno della menzogna, anche se occasionale.

Per loro si tratta di una maniera di abbellire la realtà e di cavarsela quando la situazione diventa troppo complicata.

Abbiamo già scoperto quali sono i segni zodiacali più sinceri ed anche quelli che non possono fare a meno di essere infedeli quando si tratta di storie d’amore.

Pronto a scoprire quali siano i segni più bugiardi tutto lo zodiaco?

Ecco la classifica delle prime cinque posizioni: occhi aperti!

Vergine: bugiardi a tratti

Oggi pensano in una maniera ma attenzione: domani potrebbe essere cambiato tutto.

I nati sotto il segno della Vergine sono conosciuti come bugiardi per un semplice motivo: non hanno mai un’opinione finale e spesso si infilano in posizioni decisamente scomode!

Il motivo? La Vergine non tiene assolutamente in considerazione il parere degli altri ed il suo carattere la porta spesso a cambiare idea, a chiudersi in sé stessa ed a prendere repentinamente direzioni diverse ed innovative.

Il suo atteggiamento finisce spesso per risultare incoerente e per ferire le persone che ha vicino.

Capricorno: quarto posto

Siamo sicuri che tutti i nati sotto il segno del Capricorno si troveranno decisamente in disaccordo con questa posizione nella nostra classifica dei segni più bugiardi.

Il motivo? Semplicemente che loro non mentono: si “limitano” ad alterare la realtà!

Il Capricorno è uno di quei segni che, di fronte a situazioni che potrebbero diventare scomode, invece di mentire spudoratamente preferisce fare finta di niente.

Lascia che siano gli altri a tratte le conclusioni e preferiscono rimanere in silenzio piuttosto che dire una bugia.

In questa maniera pensano di aggirare il problema: peccato, poi, che abbiano una fama da bugiardi niente male!

Acquario: terzo posto

Il motivo per cui i nati sotto il segno dell’Acquario mentono spesso è che, per via del loro carattere, sono portati a pensare che la verità potrebbe ferire enormemente le persone.

Infatti, non solo l’Acquario mente (anche se, secondo lui, a fin di bene) ma è anche impossibile cercare di dirgli la verità!

Preferiscono vivere in un mondo che non è solo di fantasia ma è anche privo di conflitti o situazioni sgradevoli.

Così facendo, però, si trovano spessissimo a creare una vera e propria torre di bugie nella quale posizionano mattone dopo mattone, rendendo la costruzione sempre più alta e veramente pericolante!

Bilancia:

Sembra impossibile, eppure è vero.

I nati sotto il segno della Bilancia sono al secondo posto della nostra classifica!

Anche se il loro atteggiamento solare e spensierato potrebbe trarvi in inganno, fate molta attenzione quando parlate con una Bilancia!

I nati sotto questo segno, infatti, tendono a dire due tipi di bugia principali.

Il primo riguarda la loro condizione: non vi diranno mai che stanno male, che non sono felici o che la loro vita non è entusiasmante!

Il secondo tipo di bugia riguarda, invece, cosa pensano degli altri. Una Bilancia è spesso imperscrutabile, proprio perché ha capito che questo le crea un grosso vantaggio!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni più bugiardi

Purtroppo sembra che i nati sotto il segno dei Gemelli proprio non possano farne a meno.

Ogni parola che esce dalla loro bocca, infatti, dovrebbe essere controllata con una macchina della verità: sono loro i segni più bugiardi tutto lo zodiaco!

Il motivo è che i nati sotto questo segno vivono un dualismo veramente molto difficile da controllare.

Dicono una cosa ma in realtà ne pensano un’altra e spesso e volentieri sono gli unici a rimanere veramente feriti dalle loro bugie.

Se avete a che fare con un nato sotto il segno dei Gemelli, però, dovete fare veramente attenzione. Sono tra le persone meno sincere dello zodiaco e proprio per questo le loro parole vanno sempre valutate attentamente!