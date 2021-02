Sei un bugiardo nato oppure per te è impossibile raccontare una bugia? Ecco la classifica dei segni più sinceri di tutto lo zodiaco!

Capita a tutti, prima o poi, di trovarsi di fronte ad una scelta: dire o no una bugia?

Inutile cercare di schernirsi: tutti, chi più e chi meno, abbiamo dovuto mentire almeno una volta nella vita!

Ma è davvero così?

Ci sono alcuni segni dello zodiaco che sono veramente refrattari alle falsità e che possono essere ben annoverati nella cerchia dei segni più trasparenti di tutti.

Certo, a volte la loro sincerità li mette veramente in difficoltà e può creare delle situazioni veramente difficili!

I segni più sinceri dello zodiaco: ecco i primi cinque

Alzi la mano la persona che non ha mai detto una bugia in tutta la sua vita.

Bene, se ti ritrovi con il braccio alzato vuol dire che, con ogni probabilità, sei una di quelle rare e mitologiche figure che fanno capo ad uno dei segni più sinceri di tutto lo zodiaco!

Sappiamo già che l’oroscopo, nonostante abbia principalmente un valore ludico, può rivelarci molto riguardo il nostro carattere e le nostre attitudini.

Qui abbiamo stilato la classifica dei segni più infedeli in amore mentre qui, invece, puoi trovare quali siano i difetti peggiori di ogni segno zodiacale.

Sembra incredibile però, obiettivamente, il momento nel quale siamo nati può influenzare tantissimo il nostro carattere!

Ecco i cinque segni zodiacali che non possono, assolutamente, mentire: ci sei anche tu?

Cancro: al quinto posto

I nati sotto il segno del Cancro trovano decisamente difficile mentire.

Il motivo è solo uno: il Cancro è abituato a condividere con gli altri tutto (ma proprio tutto) quello che gli passa per la testa!

Anche se sono gentili e teneri (solo quando vogliono) i nati sotto il segno del Cancro generalmente non le mandano a dire: se pensano qualcosa lo enunceranno senza problemi.

Insomma, sono persone molto sincere e trasparenti ma questo non toglie che a volte possano diventare… veramente terribili!

Sagittario: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica troviamo tutti coloro nati sotto il segno del Sagittario.

Benché spesso il Sagittario non dica immediatamente la verità è impossibile anche dire che menta: semplicemente, quando la situazione non gli piace, il Sagittario fa buon viso a cattivo gioco e rimane decisamente neutrale.

Ad una domanda diretta, però, il Sagittario risponde sempre e comunque con la verità, in maniera talmente “candida” e diretta che a volte può far davvero cascare le braccia al suo interlocutore.

Insomma: sinceri sì ma solo dopo la domanda “giusta”!

Terzo posto nella classifica dei segni più sinceri: lo Scorpione

Magari la “rivelazione” arriverà durante uno scoppio d’ira oppure lo Scorpione ti dirà la verità mentre è esasperato: insomma, con ogni probabilità la sua sincerità ti sembrerà un poco “brusca”.

Non c’è niente da fare, però; lo Scorpione è un segno sincero ma è anche un segno che s’infuoca facilmente.

Se uno Scorpione dice la sua, però, anche se in una maniera “particolare” potete star sicuri che è proprio la verità.

Una volta detto tutto, però, difficilmente si può tornare indietro: fate attenzione quando vi rapportate con uno Scorpione!

Secondo posto: il Toro

Nessuno può essere sincero quanto un nato sotto il segno del Toro.

Avete un problema? Vi dirà senza problemi che cosa ne pensa al riguardo. State litigando con il partner? Il Toro non avrà nessun problema a dirvi che, secondo lui, lo dovete lasciare immediatamente.

Insomma, che la verità vi sia utile oppure sia decisamente sgradevole, il Toro non si farà problemi a dirvela.

Chi è nato sotto questo segno, proprio a causa del suo rapporto con le bugie (le odia) finisce per rimuginare molto sui suoi rapporti e sulle sue amicizie.

Insomma, averci a che fare è sicuramente bellissimo ma può diventare in un secondo “troppo cerebrale“: ovviamente, però, ne vale davvero la pena!

Primo posto: l’Ariete

Se sei nato sotto il segno dell’Ariete allora sei veramente il segno più “trasparente” di tutto lo zodiaco!

Sei famoso per essere una persona che, decisamente, non permette agli altri di rimanere “ignoranti”: per te, tutti devono sapere quello che succede!

Ti sei sempre fatto avanti per risolvere situazioni o questioni poco chiare e non si può di certo dire che hai tanti segreti da nascondere agli altri!

Insomma, sei un segno sincero ma, spesso, ti metti nei guai: l’importante, però, è fare sempre la cosa giusta senza ferire i sentimenti degli altri.

Ricorda questa massima e non sbaglierai (quasi) mai più!