Il fidanzato di Rosalinda Cannavò fa sapere la sua decisione al GF VIP tramite una lettera dei propri avvocati. E’ arrivato il momento della verità?

La storia e soprattutto la vita privata della bella Rosalinda Cannavò, per i fan del piccolo schermo Adua Del Vesco, bisogna dire ha creato non poco dibattito all’interno dei vari salotti televisivi. Basti pensare a tutto quello che è accaduto con Gabriel Garko e Massimiliano Morra.

Unica certezza, almeno fino a poco tempo fa, era l’amore che la bella ragazza siciliana provava nei confronti del suo fidanzato Giuliano Condorelli con cui ha una relazione da ormai più di 10 anni. Purtroppo però il tutto sembra cadere come un castello di carte, salvo affermazioni contrarie da parte dei diretti interessati.

Certo è che se ci aggiungiamo l’amicizia speciale che la bella attrice intrattiene con l’altrettanto avvenente giovane uomo Andrea Zenga, con cui c’è stato già un “bacio, dobbiamo dire che le cose fra Rosalinda e Giuliano non vanno proprio benissimo. Stasera, infine, la drastica decisione di lui.

GF VIP, Giuliano chiama gli avvocati: sulla casa piomba il silenzio

Da poco il conduttore televisivo della casa più spiata d’Italia aveva annunciato l’esito delle votazioni che hanno visto prevalere Tommaso Zorzi con il titolo di terzo finalista di questa edizione e nessuno si aspettava quindi una comunicazione del genere.

Effettivamente gli inquilini si erano appena confrontati sul rapporto fra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Come è calato quindi il gelo sulla casa per Rosalinda Cannavò? Ebbene, Alfonso Signorini ha dovuto comunicare a tutta la casa che Giuliano, colui che fino a prova contraria è il fidanzato di Rosalinda, ha “mandato una lettera tramite gli avvocati” in cui invitava caldamente a non parlare più di lui.

Una coppia atipica dobbiamo dire. Certo però, utilizzando le parole della bella attrice siciliana, i due avranno un bel po’ da chiarire una volta che lei avrà finito il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Intanto però il silenzio di quei secondi ha descritto un po’ il “mood” generale degli inquilini.

Seguiranno ulteriori importanti sviluppi sulla coppia? Di certo sembra non essere finita qui. Il web è però diviso e c’è chi si schiera con Giuliano e chi invece con Rosalinda.

Cmq voi #rosmello che festeggiate per la diffida di Giuliano xké potrebbe far

soffrire #rosalinda mi fate tristezza. Prima lo attaccavate solo x convenienza per la ship? Ma pensate che #dayane sarebbe contenta di vedere tanta cattiveria? #gfvip — manu (@smemole_83) February 15, 2021