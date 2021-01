I fan si chiedono cosa sia successo a Gabriel Garko. Nelle sue stories di Instagram, infatti, il famoso attore ha condiviso delle immagini preoccupanti.

Sdraiato su un lettino d’ospedale, la mascherina abbassata ed il tono di voce abbattuto: Garko è apparso così, quasi un giorno fa, nelle sue stories di Instagram.

Il famoso attore e showman ha fatto veramente preoccupare i suoi fan anche se è possibile sentirlo dire: “Va tutto bene“. La preoccupazione, però, è in pochi attimi salita alle stelle; complice anche il fatto che Garko abbia contratto il Covid-19 nei mesi scorsi, in molti hanno temuto potesse trattarsi di una ricaduta.

Oggi, le stories che hanno chiarito tutto.

Gabriel Garko in ospedale, ecco la verità

Ha chiarito tutto nelle sue stories Instagram, pubblicate solo due ore fa.

Gabriel Garko, infatti, deve aver decisamente ricevuto un quantitativo di messaggi veramente impressionanti!

Neanche 24 ore fa, infatti, il famosissimo attore aveva condiviso un video, nel quale era possibile vederlo sdraiato su un lettino d’ospedale.

Con una flebo attaccata al braccio e la mascherina abbassata Garko commentava: “Oggi flebo ma va tutto bene“.

Non devono averla pensata così i numerosi fan dell’attore che si sono letteralmente scatenati. In molti, infatti, hanno pensato che ci potesse essere una qualche correlazione tra il Covid–19, che Garko ha contratto intorno a Dicembre, e la visita in ospedale. La preoccupazione, quindi, è velocemente salita fino a diventare un vero e proprio ciclone. Per quale motivo l’attore si trovava in ospedale? Che cosa è successo, quali sono le sue condizioni di salute?

Per fortuna, però, Gabriel ha deciso di rassicurare i fan, postando una nuova stories che ha tranquillizzato le persone più preoccupate.

Si è trattato, dunque, solo di un reintegro di liquidi, dovuto forse ad una disidratazione ma che non può essere collegato a malattie troppo “pesanti”.

Insomma, lo stesso Garko ha cercato di far capire che non si è trattato di niente di grave, tanto che lo ha condiviso sui suoi social senza pensare alle conseguenze.

Nel suo messaggio ringrazia tutti coloro che, evidentemente, hanno cercato di contattarlo per sapere cosa fosse successo ed augura un buon weekend.

Insomma, per fortuna non si è trattato di qualcosa di grave ma di una semplice interpretazione “sbagliata” della prima stories. Nonostante la paura per il Covid-19, quindi, Garko ha deciso di far sapere a tutti che sta bene. Certo, non ha svelato esattamente che cosa sia successo e perché si trovava in ospedale ma ha deciso di chiarire la sua situazione in modo da non far preoccupare nessuno. I fan, ovviamente, ringraziano.