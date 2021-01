Stasera a “C’è posta per te” ospiti il cantante e il calciatore della Roma al centro del gossip dopo la rottura con la sua ex

Questa sera su Canale 5 ci sarà la quarta puntata di “C’è Posta Per Te”, il talk show ormai diventato un must per moltissimi italiani. Dopo la scorsa settimana in cui il programma di Maria De Filippi ha fatto registrare un numero impressionante di telespettatori, sabato 30 gennaio la “prima donna” di Mediaset ha intenzione di riscuotere ancor più successo.

Ospiti della puntata di oggi saranno, tra gli altri, Gianni Morandi ed il calciatore della Roma e della Nazionale Nicolò Zaniolo, che sarà in studio accompagnato dalla bellissima mamma Francesca Costa.

Zaniolo a “C’è Posta per te”, i tifosi romanisti in ansia

La partecipazione a C’è posta per te del calciatore romanista lascia col fiato sospeso tutti i tifosi, soprattutto quelli di fede giallorossa. Zaniolo, infatti, dopo la seconda rottura del legamento crociato avvenuta con la Nazionale ad inizio stagione, è ancora lontano dal rientro in campo.

Nel frattempo il centrocampista ha fatto molto discutere per un suo presunto flirt con Madalina Ghenea iniziato dopo, o durante, la rottura con la sua ex Sara Scaperrotta che tra l’altro è incinta del calciatore. Nicolò, ovviamente, ha ricevuto tantissime critiche dai media e anche sui social, tanto da abbandonarli per un breve periodo.

Ora si teme che la partecipazione al programma possa far di nuovo uscire fuori altri particolari di una storia ormai nota al pubblico e che starebbe distogliendo le attenzioni del giocatore dall’unica cosa che veramente interessa ai tifosi, ovvero il suo pieno recupero.

In realtà, secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello sport”, la puntata sarebbe stata registrata circa due mesi fa, prima che tutto il caos scoppiasse. Ad ogni modo la sua partecipazione lo vedrà protagonista di una sorpresa molto emozionante. Il compenso, inoltre, sarà devoluto totalmente in beneficenza sia da Nicolò che dalla madre. Dunque, almeno fino a stasera, i romanisti possono stare più sereni.