Il poco più che ventenne calciatore della Roma e giovane promessa del calcio Nicolò Zaniolo è nell’occhio della bufera per un annuncio che ha spiazzato tutti.

Il calciatore della Roma è più volte finito sotto i riflettori per le sue vicissitudini private e sentimentali e l’annuncio di oggi di certo non è passato inosservato agli occhi del pubblico.

Ormai ventunenne ed alle prese con la riabilitazione completa da ben due operazioni alle ginocchia avvenute nel giro di un anno Nicolò Zaniolo si trova ora a far fronte alle proprie responsabilità anche se molto giovane.

I dettagli sulla vicenda.

L’annuncio di Zaniolo spiazza tutti: “E’ arrivato il momento di raccontare la mia versione”.

L’ex fidanzata del calciatore della Roma è infatti incinta di lui ed i due sono ormai separati da un po’. Infatti Nicolò Zaniolo proprio in questo periodo si è riscoperto assieme a Madalina Ghenea, modella, sua nuova fidanzata.

Il calciatore ha confermato l’indiscrezione del settimanale ed ha poi affidato ai microfoni della Gazzetta il suo sfogo sulla vicenda: “Per prima cosa non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante”.

Per poi aggiungere: “Soprattutto in un momento delicato della mia vita e della mia carriera“. La vicenda sembra quindi non essere stata recepita a cuor leggero ed anzi il calciatore sembra aver compreso bene le proprie responsabilità anche se ancora giovanissimo.

Per quanto riguarda però i dettagli della relazione con la sua ex, Nicolò Zaniolo ha poi aggiunto che “la storia con Sara è finita ormai da qualche tempo. Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo”.

“Io stesso – aggiunge il famosissimo calciatore – ho notato che c’erano delle piccole grandi cose che non andavano bene e non erano conciliabili con la mia vita da professionista”.

In conclusione del suo sfogo, con parole emozionate, Nicolò Zaniolo ha dichiarato: “Quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno così grande, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto”.

La giovane donna ha infatti deciso di tenere il bambino lo stesso anche se i due non sono più una coppia mentre il calciatore della Roma ha subito fatto presente il fatto di non sentirsi ancora pronto ad un bambino.