Diletta Leotta si allena, ma il top è troppo stretto e mostra tutto – FOTO

Diletta Leotta ha continuato gli allenamenti anche durante il periodo natalizio, indossando un top, un po’ troppo stretto che non è riuscito a contenere le sue generose forme, che ha fatto perdere la testa ai fan.

Diletta Leotta è uno dei personaggi più amati degli ultimi tempi. I suoi segreti del suo successo sono senza dubbio la sua simpatia e la sua semplicità, ma dalla sua la conduttrice ha anche la bellezza che ha colpito e non poco il suo fedele pubblico, che è rimasto profondamente incantato dalle doti che madre natura ha deciso di donarle.

Certo, oltre all’aiuto di madre natura c’è anche molto sport. La bella conduttrice sportiva, infatti, non ha mai fatto mistero che di essere una donna dedita all’allentamento, che le permette di sfoggiare in svariate occasioni un fisico scolpito. Lo sport, per Diletta, che è diventata una vera e propria passione. Passione che non abbandona nemmeno durante il periodo natalizio, visto che in questi giorni, dove tutti sono soliti non continuare una sana alimentazione, lei non si ferma e prosegue con uno stile di vita esemplare.

Tant’è che ha deciso di allenarsi anche in questi giorni, mostrando i frutti del suo duro allenamento anche sui social, dove i suoi fedeli sostenitori hanno apprezzato e non poco l’immagine che lei gli ha fornito, regalandogli una buonanotte speciale che difficilmente dimenticheranno.

Diletta Leotta manda in tilt i fan: “Lo abbiamo fatto, scusaci”

Diletta Leotta ha mostrato ai suoi fedeli sostenitori il frutto del suo duro allenamento. Scegliendo di posare per uno scatto natalizio, rigorosamente sotto l’albero, in cui sfoggia un nuovo completino sportivo che è stato apprezzato e non poco dai suoi fedeli sostenitori.

Il motivo non è così difficile da immaginare, in quanto la conduttrice, che li ha fatti sognare con una foto che mostra tutto il suo fisico, ha indossato un top che l’è sta un po’ attillato, che ha creato una vera e propria esplosione di forme.

“Scusaci Diletta” le ha scritto un fan, che si è reso portavoce dei suoi numerosi colleghi. “Ma non abbiamo resistito e siamo finiti con lo zommare sulla foto” ha aggiunto, rivelando di non essere riuscito a trattenersi nell’ammirare un po’ più da vicino le sue forme, zommando su di essere per vedere al meglio il suo scultoreo corpo. “Sei una vera e propria dea” ha poi concluso, riservando un gentile complimento alla sua beniamina.

Diletta Leotta ha mandato in tilt i fan su Instagram, in quanto bella così, prima di dedicarsi al suo consueto allenamento, non l’avevano mai vista prima d’ora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta, come al solito, sa bene come tenere alta l’attenzione dei suoi fedeli sostenitori che da qualche tempo a questa parte non la seguono soltanto nei programmi che lei conduce ma anche negli scatti che propone loro nel vasto mondo della rete. Scatti che, grazie alla sua bellezza, diventano sempre virali e che fanno strage di like ogni qual volta che compaiono sul web.