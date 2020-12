La bellissima Diletta Leotta, in tutto il suo splendore, nell’ultimo post invita a riposare e ad essere grati. Posa seducente vestito succinto e panorama mozzafiato

Siamo ancora nel pieno del periodo di Festa ma il Natale appena trascorso ha provato un po tutti. Questi ultimi giorni dell’orribile 2020, per chi se lo può permettere, andrebbero vissuti all’insegna del riposo. Anzi come ci suggerisce Diletta Leotta con il suo ultimissimo post, bisognerebbe riposarsi ed essere grati.

La giornalista di Dazn ne ha ben donde, deve smaltire le fatiche di una lunga stagione lavorativa che le ha regalato moltissime soddisfazioni. Dalla radio al piccolo schermo, passando per i bordo campi della serie A, Diletta è riuscita a trovare il tempo per molte collaborazioni pubblicitarie (tutte di gran successo) e finalmente ha coronato il sogno di scrivere un libro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Sdraiata sul divano, in intimo e baciata dal sole, Diletta Leotta si è superata. Lo testimoniano i 178 mila like ricevuti in meno di un ora dalla pubblicazione con ben 1200 commenti che vi lasciamo immaginare. Risultato: followers in delirio.

Tanti sono i commenti su i dettagli del post: chi ammira i piedi nudi, chi vorrebbe essere il cuscino del divano su cui si poggiano le grazie di Diletta ma i più sono finalizzati a ringraziarla per le emozioni che trasmette tramite i social.

Non ci resta che aspettare i prossimi scatti che ci faranno sicuramente emozionare. Per il momento godiamo del riposo (se possiamo in prima persona e se no ci faremo bastare il guardare Diletta) e ricordiamo di essere grati per quello che abbiamo.