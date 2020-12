Terremoto, forte scossa in Croazia: paura in Italia, dove la terra ha tremato scatenando il panico. Paura a Napoli e Roma



Forte scossa di terremoto in Croazia, di magnitudo circa 6.5. La terra trema anche in Italia, panico a Roma e Napoli per la scossa, avvertita in gran parte di Europa. Seguiranno aggiornamenti