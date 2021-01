Continua la storia a distanza tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea. Il calciatore le ha dedicato un post, poi rimosso

Tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea la fiamma non si è mai spenta. Non sono bastate le smentite della showgirl che aveva spiegato come la risposta al calciatore fosse stata scritta dal suo manager e nemmeno la scomparsa temporanea dell’attaccante giallorosso da Instagram a placare le voci.

I due, probabilmente, hanno solo scelto di evitare di rendere pubblici i dettagli della loro relazione ma, anche secondo gli ultimi indizi social, la scintilla è ancora presente anche a distanza.

Zaniolo e Madalina, i post che confermano la storia

Il calciatore, infatti, pochi giorni fa aveva comunicato la sua positività al Covid (è la seconda volta, dopo questa estate al rientro dalla Sardegna), salvo poi far sparire il post da Instagram. Ma non è questo l’episodio che ha fatto di nuovo dubitare sul ritorno di fiamma tra i due (semmai la fiamma si fosse spenta in precedenza).

Lo stesso giorno in cui ha comunicato sui social di essere di nuovo positivo al Coronavirus Zaniolo aveva anche pubblicato una storia (anche questa poi rimossa) in cui come musica di sottofondo c’era il brano “Completamente” dei Thegiornalisti e in bell’evidenza il commento del giocatore “Miss M.”.

Ovviamente la M. non poteva che essere riferita alla bella modella, che nel frattempo sui suoi canali social ha continuato a rispondere ai suoi fans che gli chiedevano della sua vita privata.

Nelle storie presenti nelle ultime 24 ore ci sono due risposte eloquenti della Ghenea. A chi le ha chiesto se fosse fidanzata, la showgirl ha risposto di no. Ma quando le è stato domandato se si stesse sentendo con qualcuno, Madalina ha annuito con un laconico “Yes”. E se di solito due indizi fanno una prova, eccoveli serviti su un piatto d’argento.