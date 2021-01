Devono essere stati giorni veramente stressanti per Madalina Ghenea. Tanto da dover ricorrere ad un comunicato ufficiale: ecco di cosa parla.

In questi giorni di inizio anno, una notizia ha fatto veramente il giro del web. Si tratta, ovviamente, di quella legata a Nicolò Zaniolo ed alla sua assunzione di responsabilità nei confronti della sua ex fidanzata.

A finire in mezzo all’occhio del ciclone, però, c’è stata anche l’attrice e produttrice Madalina Ghenea. Lei ha deciso di rispondere alle illazioni in questa maniera.

Madalina Ghenea: “La mia verità? Eccola”

Cosa sia successo a Nicolò Zaniolo ed alla sua ex fidanzata (Sara Scaperrotta) ve lo avevamo raccontato qui: inutile, quindi, tornare sulla questione.

Cosa c’entra tutto questo, però, con Madalina Ghenea?

Questa è la domanda che, evidentemente, si dev’essere posta anche l’attrice e modella di 33 anni tanto che ha deciso di chiarire la sua posizione tramite un comunicato ufficiale.

La situazione, infatti, è decisamente precipitata tanto che Madalina si è trovata obbligata a “difendere” la sua posizione contro alcune illazioni.

Come si legge nella lettera dei suoi legali, Madalina non è la fidanzata di Zaniolo ed avrebbe, anzi, incontrato solo una volta il giovane giocatore della Roma.

Giovane lo è davvero, soprattutto visti certi suoi atteggiamenti: Fonseca ci aveva visto lungo.

La gravidanza della ex di Zaniolo, però, ha scatenato un vero e proprio circo mediatico. Sulla questione sono intervenute varie persone (non ultima la mamma di Zaniolo) e si è fatto un gran parlare della nuova, presunta, relazione tra i due.

Ma Madalina non ci sta: dopo aver contattato i suoi legali, la giovane modella ha pubblicato un lungo post su Instagram, dove riporta il suo comunicato ufficiale sulla questione.

Un accento particolare è posto sulla giovane figlia di Madalina, di quasi quattro anni, e sulle conseguenze che tutto questo clamore potrebbe avere su di lei.

Madalina, infatti, sottolinea nel suo comunicato che è, in primo luogo, una “grande lavoratrice ed una mamma“.

Sul suo profilo Instagram è possibile vedere poche, selezionate foto di sua figlia: insomma, non la mette in mostra come fanno tanti influencer!

Sempre attenta a proteggere la privacy della sua vita privata e di quella della sua bambina, Madalina ha mal sopportato tutte le chiacchiere che sono state fatte a riguardo della sua presunta frequentazione con Nicolò Zaniolo.

Le frasi e le illazioni che sono circolate in questi giorni, sempre secondo Madalina, hanno provocato tanto dolore e ferito numerose persone.

Per questo si è reso necessario un chiarimento da parte della stessa Madalina che ha sottolineato come un “incontro casuale, fatto alla luce del sole, non nasconde un fidanzamento.”

Insomma, l’attrice non ci sta e chiede le venga portato rispetto. Nel suo comunicato ufficiale, infatti, Madalina sottolinea anche come negli anni le abbiano attribuito le relazioni più disparate.

Inoltre la modella ha sottolineato che la concezione che la vedrebbe “in cerca di marito” è superata e, sinceramente, ridicola. Per lei e per tutte le donne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)

La situazione è complicata, certo, però sui social questo comunicato ha già creato un altro bel po’ di scalpore.

In molti, infatti hanno condiviso degli screen di alcune stories tra i due, certamente poco “innocenti”.

Madalina, rispondendo alla domanda di un utente che chiedeva di poterla baciare, chiamava direttamente in causa Nicolò Zaniolo, chiedendogli cosa ne pensasse.

Il calciatore, poi, ha ripostato la stories facendo intendere che, tra i due, ci fosse qualcosa.

Madalina Ghenea smentisce la storia con Zaniolo ma neanche una settimana fa pubblicava questo. No scusate fermate il gioco che non sto capendo pic.twitter.com/gILin6b2fH — Liiids✨ (@liidsss) January 3, 2021

Dove sarà la verità? Madalina Ghenea sostiene si sia trattato di un solo incontro, tra amici ed alla luce del sole, e di qualche risata sui social. I fan attendono tutti gli sviluppi: che la situazione sia precipitata troppo in fretta, prima che i due potessero capire l’entità dei loro sentimenti?