Lady Gaga ha parlato della pandemia e sui social ha mostrato tutto il suo amore verso il suo nuovo compagno Michael Polansky

Lady Gaga sempre più protagonista negli States e nel mondo. Il 2020 infatti è stato un anno importantissimo per la cantante che, in piena pandemia, ha fatto uscire il suo sesto album “Chromatica” e non solo.

La showgirl si è molto prodigata durante il periodo elettorale negli USA per far sì che Joe Biden uscisse vincitore nel duello con Donald Trump e, una volta ottenuto il risultato tanto sperato, è stata chiamata a cantare l’inno nazionale durante la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca del nuovo presidente.

Nonostante il carisma e l’energia che da sempre la contraddistinguono, la cantante non ha negato che la pandemia le ha lasciato un grosso trauma: “Provo una sensazione di impotenza che, penso, è qualcosa che tutti condividiamo”, ha detto durante un’intervista a USA Today.

Gaga però ha voluto anche sottolineare come durante questo periodo sia stato importante continuarsi a tenere in forma ed allenare il fisico per evitare di lasciarsi andare: “È stato davvero importante per me continuare a muovere il mio corpo. È molto importante per la mia salute mentale”

Lady Gaga innamorata del suo Michael

Nel frattempo continua a gonfie vele la storia d’amore tra l’attrice premio oscar ed il suo nuovo fidanzato Michael Polansky. Lady Gaga ha reso nota la sua relazione davanti a una delle platee più importanti del mondo, ovvero la cerimonia inaugurale del presidente Joe Biden.

I due si sono lasciati andare ad un bacio davanti a un grande pubblico, sapendo anche che davanti a loro c’erano gli occhi di tutto il resto del globo terrestre. La cantante ha poi pubblicato lo scatto, che li vede baciarsi mascherina a mascherina, anche sul proprio profilo Instagram.

Nonostante la coppia sembri molto appassionata al momento, Stefani Germanotta non ha intenzione di sentir parlare di matrimonio. Dopo esser stata ad un passo dall’altare sia con Taylor Kinney che con Christian Carino, questa volta Lady Gaga vuole prendersi tutto il tempo necessario e capire se davvero Michael è l’uomo a cui dire sì per tutta la vita.