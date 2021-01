Giulia De Lellis ha commentato su Instagram l’incontro di ieri tra Pierpaolo e la Gregoraci, avvenuto all’insaputa di Giulia Salemi

Giulia De Lellis attacca duramente il Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e gli autori del reality. L’influencer, dopo la puntata andata in onda ieri sera, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune storie in cui è andata giù duramente in merito alla decisione di far incontrare Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci in studio.

Come tutti saprete Pierpaolo e Elisabetta avevano avuto un flirt all’interno della casa, anche se loro amavano definirla come un’amicizia speciale. Poi, con l’uscita della Gregoraci e l’ingresso di Giulia Salemi, Pretelli ha iniziato una love story con Giulia ed in questo momento i due sembrano davvero appassionati.

Giulia De Lellis sull’incontro in studio: “Che tristezza”

Ieri però, con Pierpaolo in studio per il televoto, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di approfittare dell’occasione e, chiudendo il collegamento con la casa, ha permesso ad Elisabetta e Pretelli di avere un faccia a faccia con Giulia Salemi all’oscuro.

E’ stata proprio questa decisione che ha mandato su tutte le furie la De Lellis, molto amica della Salemi: “La tristezza di questo momento, a lui dicono ‘Tanto Giulia non ti può vedere’, è senza senso, non ho parole per queste cose. Lasciassero stare questi due ragazzi”

La De Lellis, che conosce bene le dinamiche televisive vista la sua partecipazione ad Uomini e Donne e anche al GF VIP, ha comunque ritenuto esagerata la scelta di Signorini. “Ok le dinamiche televisive, ma fino ad un certo punto perché poi risultano fuori luogo e imbarazzanti”, ha continuato l’influencer su Instagram.

Le parole di Giulia hanno generato moltissimi commenti e soprattutto i fan della coppia Salemi-Pretelli le hanno risposto e hanno concordato con le sue parole. La De Lellis ha comunque aggiunto: “Inevitabilmente bisogna fare audience, io ironizzo, ma non ve la prendete. Fanno televisione, dovete entrare in quell’ottica lì”