Complice un gioco del Grande Fratello, Pier Paolo e Giulia Salemi si danno il loro primo vero bacio. Vipponi in estasi, il video

Erano giorni che il web aspettava con ansia il bacio tra l’ex velino Pier Paolo Pretelli e Giulia Salemi. I due, dopo l’uscita dalla casa di Elisabetta Gragoraci, avevano iniziato a scambiarsi abbracci, tenerezze e sguardi inequivocabili, ma l’influencer era combattuta e non voleva lasciarsi andare per non essere la seconda scelta di Pretelli.

Ma oggi il GF ci ha messo lo zampino e, complice un gioco indetto nella casa dove, al suono della sirena, i vipponi dovevano scambiarsi dei baci, ecco che i due hanno abbassato ogni barriera e si sono lasciati andare ad un dolcissimo bacio appassionato.

GF VIP, scatta il bacio tra Pier Paolo e Giulia Salemi

I vipponi erano nella casa a ridere e scherzare quando ecco di nuovo la sirena che prevedeva un bacio tra coinquilini. Pier Paolo e Giulia allora, che erano vicini in quale momento, si guardano e Pier Paolo, macho come non mai, si avvicina alla sua compagna di giochi e la prende con fare sicuro ed i due si lasciano andare ad un bacio che nulla ha a che vedere con i baci scambiati dagli altri colleghi nella casa.

Il bacio che li vede protagonisti infatti fa emergere tutta la passione repressa in questi ultimi giorni ed i vipponi intorno si bloccano e non riescono a far altro che guardare con aria sognante il bacio dei due ragazzi.

Urla ed applausi nella casa, chi urla ‘vai di lingua!’, e tutti, come vedete nel video, rimangono colpiti da quanta passione ci sia tra i due.