Perché non tenti la fortuna e cerchi di vincere il montepremi di una di queste estrazioni? Diletta Leotta potrebbe renderti vincitore.

Il sogno di tutti noi è quello di fare una vacanza da sogno in Giappone, un mese in crociera, tanti milioni di euro sul conto in banca e ville in tutto il mondo. C’è sempre quindi qualcuno che cerca di indovinare i numeri fortunati che possono dare la vittoria.

Ma dove trovare questi numeri da giocare e da utilizzare per tentare la sorte? C’è chi li cerca nella smorfia napoletana, chi invece si basa sul significato dei sogni fatti nelle notti precedenti oppure ancora altre persone per strada cercano numeri in ciò che viene visto intorno magari nei cartelli autostradali, su delle bancarelle od anche sugli annunci.

Oggi i numeri invece ce li dà proprio la bellissima agente sportivo Diletta Leotta. Infatti, facendo alcuni calcoli ed alcune considerazioni sulla base dei numeri che circondano la showgirl e presentatrice televisiva, vediamo che:

Età: 29 anni

29 anni Data di nascita: 16 Agosto 1991

16 Agosto 1991 Luogo di nascita: Catania

Catania Segno zodiacale: Leone

Leone Altezza: 175 cm

175 cm Peso: 63 kg

63 kg Followers su Instagram: 7.2 milioni

Su base di questi numeri andremo a calcolare i valori che ci saranno indispensabili se vuoi tentare la fortuna con questa splendida Dea Bendata.

Diletta Leotta ti sta dando i numeri che cerchi

Quindi, sulla base delle caratteristiche della splendida Diletta Leotta, i numeri fortunati da giocare sono:

1 (la conduttrice è infatti alta 1 metro e 75 cm)

(la conduttrice è infatti alta 1 metro e 75 cm) 2 (perché infatti la città di Catania è la seconda città più grande della Sicilia, nonché anche la seconda cifra del numero di follower su Instagram)

(perché infatti la città di Catania è la seconda città più grande della Sicilia, nonché anche la seconda cifra del numero di follower su Instagram) 5 (il leone è il quinto dei segni zodiacali che ha anche un numero fortunato nella propria costellazione riportato alla fine)

(il leone è il quinto dei segni zodiacali che ha anche un numero fortunato nella propria costellazione riportato alla fine) 7 (i milioni di followers che ha su Instagram)

(i milioni di followers che ha su Instagram) 8 (mese di nascita della presentatrice ed agente sportivo)

(mese di nascita della presentatrice ed agente sportivo) 16 (giorno di nascita di Diletta Leotta)

(giorno di nascita di Diletta Leotta) 19 (il suo anno di nascita è il 1991 le cui prime due cifre sono proprio il 19 mentre il 91 non è giocabile)

(il suo anno di nascita è il 1991 le cui prime due cifre sono proprio il 19 mentre il 91 non è giocabile) 29 (gli anni della donna fra le più desiderate d’Italia)

(gli anni della donna fra le più desiderate d’Italia) 63 (il peso della splendida donna)

(il peso della splendida donna) 75 (i centimetri di altezza oltre al metro)

(i centimetri di altezza oltre al metro) 89 (il numero corrispondente al segno zodiacale di Diletta Leotta)

I numeri fortunati di Diletta Leotta e che si possono giocare sono quindi:

1 – 2 – 5 – 7 – 8 – 16 – 19 – 29 – 63 – 75 – 89

Magari ci vorrebbe proprio un bacio da questa splendida Dea bendata che possa garantirci la vittoria. Vogliamo tutti quella vincita che possa farci vivere quella vita da sogno che pensiamo di meritare. Diletta Leotta potrebbe fare al caso tuo ed essere lei la famosa dea bendata a cui tanto ti vorresti affidare.

Giocali e scopriremo se la Dea Fortuna ha preso le sembianze di Diletta Leotta, sicuramente però le due hanno una cosa in comune molto speciale. Se entrambe ti baciano non te lo scorderai più per il resto della tua vita.