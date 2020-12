Le previsioni del meteo per domani domenica 27 dicembre. Scopri che tempo farà domani, se piove o c’è il sole e le temperature

Ci siamo lasciati ormai alle spalle le feste di Natale e in questo Santo Stefano decisamente freddo ci stiamo tutti chiedendo cosa ci aspetta a livello climatico per i prossimi giorni in vista di Capodanno.

Andando per gradi, nella giornata di domani la tendenza è decisamente in miglioramento soprattutto al nord, ma attenzione perchè il sole non porterà un aumento delle temperature ed in generale ci saranno nevicate a bassa quota in alcune regioni italiane.

La giornata di domani 27 dicembre sarà dunque ancora fredda ma con poche piogge. Andiamo a scoprire quali sono le aree interessate dal maltempo.

Previsioni meteo 27 dicembre: sole e freddo su tutta la penisola

Entrando più nel particolare, dividiamo la nostra penisola tra Nord Centro e Sud e andiamo a vedere che tempo farà domani, dove pioverà e dove nevicherà.

Nord Italia

La giornata sarà molto fredda. Generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno e terso. Nel corso del pomeriggio/sera il clima tenderà a peggiorare al Nordovest con cielo coperto e nevicate in pianura nel corso della notte. Valori massimi compresi tra i 3 di Torino e i 10 di Genova.

Centro Italia

Spostandoci sulle regioni centrali, al mattino avremo tempo ancora instabile sui versanti adriatici con precipitazioni nevose fino a quote prossime alla pianura. Tanto sole sul resto delle regioni ma con clima freddo e temperature massime comprese tra i 4 gradi di Perugia e i 14 gradi di Cagliari.

Sud Italia

Al sud avremo un tempo molto instabile su tutte le regioni con precipitazioni sparse, più diffuse e moderate lungo le coste pugliese, campane e tirreniche tutte. Anche qui cadrà tanta neve, ma soltanto a partire dai 900-1000 metri. Venti freddi settentrionali che porteranno a temperature più basse. Valori massimi attesi tra i 3 di Potenza e i 12 di Palermo.

Ricapitolando, sarà una giornata tendenzialmente fredda su tutta Italia, con precipitazioni prevalentemente al sud e neve sparsa su tutta la Penisola. Una classica giornata invernale.