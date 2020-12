La puzza di fritto in casa è sempre molto fastidiosa. Esistono alcuni rimedi naturali che possiamo utilizzare per eliminare i cattivi odori

Quante volte capita di preparare pranzi o cene golose per la nostra famiglia o per i nostri amici che invitiamo a casa nostra. Peccato che, prima che tutti siano arrivati, spesso bisogna avere a che fare con un problema molto fastidioso: la puzza di fritto che invade tutta la casa! Si può eliminare questa puzza prima dell’arrivo degli ospiti? Certo che si può, con un po’ di pazienza basta leggere i nostri suggerimenti.

Esistono alcuni rimedi naturali, quelli che usavano i nostri nonni, e alcuni trucchi che si possono mettere in pratica quando decidiamo di goderci una bella cena a base di frittura. E non è importante cosa friggiamo, questi rimedi vanno bene per patatine, pesce o altri alimenti. Per eliminare questa puzza ti basta seguire pochi consigli utili. Oggi ti consigliamo cinque trucchi e rimedi naturali per eliminare la puzza di fritto in casa.

Come friggere senza lasciare odori in giro, 5 rimedi che eliminano la puzza di fritto

Oggi vi proponiamo alcuni rimedi naturali e trucchi per eliminare la puzza di frittura in casa quando decidiamo di cucinare qualcosa di fritto. A volte non basta aprire le finestre, ecco i nostri consigli:

Rimedio della nonna . Il primo trucco è il classico rimedio della nonna da mettere in pratica mentre stai friggendo: aggiungi all’ olio una o più fettine di mela , dalla quale devi togliere tutti i semi . Il numero di fette dipende dalla quantità di fritto che devi cuocere. In questo modo otterrai l’ eliminazione della puzza di fritto prima ancora che si formi. In più potrai anche capire quando l’ olio avrà raggiunto la temperatura ottimale, perché la fettina di mela inizierà a scoppiettare .

. Il primo trucco è il classico rimedio della nonna da mettere in pratica mentre stai friggendo: aggiungi all’ una o più , dalla quale devi togliere tutti i . Il numero di fette dipende dalla quantità di fritto che devi cuocere. In questo modo otterrai l’ prima ancora che si formi. In più potrai anche capire quando l’ avrà raggiunto la ottimale, perché la fettina di mela inizierà a . Bollitura nel pendolino. Un altro ottimo sistema per mandare via la puzza di frittura è mettere a bollire un pentolino con acqua e aceto vicino alla padella nella quale stai friggendo. Questo trucco elimina i cattivi odori ed è totalmente naturale, specialmente se stai preparando un fritto di pesce.

Chiodi di garofano . Se invece non apprezzi l’odore dell’aceto perché ti dà fastidio, puoi bollire nell’acqua dei chiodi di garofano . Dal pentolino verrà fuori un profumo molto gradevole che coprirà e annullerà del tutto gli effetti della puzza di fritto .

. Se invece non apprezzi l’odore dell’aceto perché ti dà fastidio, puoi nell’acqua dei . Dal verrà fuori un molto gradevole che coprirà e annullerà del tutto gli effetti della di . Mezzo limone. Se devi friggere in abbondanza, esiste un rimedio naturale molto facile da mettere in pratica per ottenere buoni risultati. Spremi all’interno dell’olio mezzo limone, poi lascia cadere la buccia direttamente nella padella. In questo modo avrai un fritto aromatizzato, la buccia del limone creerà un odore molto piacevole, che impedirà la formazione dei cattivi odori.