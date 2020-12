Indovina il vip misterioso di oggi. La riconosci? Sembra un’aspirante modella. Avrebbe potuto farlo, ma è diventata famosa per una coda

Indovina il vip misterioso di oggi, riesci a riconoscere la bambina che c’è in queste foto? In questi scatti è già chiaro che sarà sempre a suo agio nella sua vita quando si tratterà di stare al centro dell’attenzione. E’ infatti un personaggio molto noto, con una visibilità sempre molto importante, sin dai primissimi anni della sua lunghissima carriera, che sicuramente le riserverà ancora tante soddisfazioni.

Nonostante sia incredibile, la bambina che c’è in queste due foto ha ricevuto questi scatti diversi anni fa, tra l’inizio (foto a sinistra) e la seconda metà (foto a destra) degli anni ’70. Considerando le sue origini, è probabile che queste foto siano state scattate sulla costa toscana, durante una vacanza estiva. E’ una professionista della televisione che è diventata famosa per la sua chiosa lunghissima quando era giovane.

Chi ha almeno trent’anni ricorderà sicuramente il taglio in diretta di quella lunghissima coda in una nota trasmissione televisiva estiva delle reti Mediaset. La sua carriera è piena di successi e la sua fama è sempre altissima, infatti parliamo di una donna molto seguita sui social da tutte le generazioni, sia da coloro che la ricordano nei primi anni di carriera, sia da quelli più giovani. Ormai è chiaro che stiamo parlando di Federica Panicucci, uno dei volti più celebri delle reti Mediaset. Scopriamo qualcosa in più su Federica!

Federica Panicucci, biografia e carriera

Nome : Federica Panicucci

: Federica Panicucci Luogo di nascita : Cecina (LI)

: Cecina (LI) Nazionalità : italiana

: italiana Data di nascita : 27 ottobre 1967

: 27 ottobre 1967 Età : 53

: 53 Altezza : 165 cm

: 165 cm Peso : 57 kg

: 57 kg Taglia : dato non disponibile

: dato non disponibile Occhi : castani scuri

: castani scuri Capelli : biondi

: biondi Numero di scarpe : dato non disponibile

: dato non disponibile Tatuaggi : nessuno

: nessuno Misure : 86-60-89

: 86-60-89 Dove vive : Milano

: Milano Compagno attuale : Marco Bacini, imprenditore nel campo dello spettacolo, moda e comunicazione

: Marco Bacini, imprenditore nel campo dello spettacolo, moda e comunicazione Ex fidanzati/mariti : Mario Fargetta

: Mario Fargetta Segno Zodiacale : Scorpione

: Scorpione Account ufficiale Facebook : Facebook

: Facebook Account ufficiale Twitter : Twitter

: Twitter Account ufficiale Instagram : Instagram

: Instagram Professione: conduttrice televisiva e radiofonica

Federica Panicucci nasce a Cecina, in provincia di Livorno, il 27 ottobre 1967, sotto il segno dello Scorpione. Dopo aver passato l’infanzia in Toscana, nel 1987 si trasferisce a Milano per lavorare nel campo della pubblicità. Qui inizia la sua gavetta che la vede impegnata in alcune trasmissioni Rai e soprattutto Fininvest. Nel 1992 conduce l’anteprima del Festivalbar e da quel momento la sua carriera ha un’accelerazione importante.

La vera fama, infatti, arriva nel 1993, quando conduce il Festivalbar, all’epoca una delle trasmissioni di punta delle reti Mediaset. Accanto a lei ci sono personaggi importanti del calibro di Amadeus, Fiorello e Claudio Cecchetto. Federica resta alla conduzione del programma fino al 1995. In quel momento è uno dei personaggi televisivi più celebri e amati dal pubblico in assoluto.

Da quel momento la sua carriera si riempie di impegni, le conduzioni e apparizioni televisive sono tantissime, in poco più di dieci anni è presente in almeno venti trasmissioni diverse, tra Mediaset e Rai, e c’è spazio anche per la radio. Tra il 1996 e il 2003, infatti, conduce ‘Dear Deejay’ su Radio Deejay, dal 2006 al 2011 è a Radio 101 alla conduzione del programma ‘Superclassifica’.

Dal 2009 ad oggi è impegnata nella conduzione di Mattino Cinque, su Canale 5, un programma di approfondimento che tratta diversi temi, alcuni più leggeri e altri molto più seri. Spesso le capita anche di intervistare politici o personaggi importanti e, dopo qualche minuto, discutere con i suoi ospiti dell’ultima trovata di qualche personaggio del Grande Fratello. Il programma ha un grosso seguito e i vertici Mediaset lo confermano in scaletta da undici stagioni consecutive.

Federica Panicucci, vita privata

Federica Panicucci è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram, dove pubblica spesso delle foto che fanno impazzire i suoi fan. E’ stata sposata dal 1996 al 2015 con il dj Mario Fargetta, con il quale aveva iniziato una relazione sentimentale nel 1995. La coppia ha due figli, Sofia e Mattia. Dal 2016 Federica è impegnata con l’imprenditore Marco Bacini.