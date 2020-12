Le previsioni del meteo di domenica 27 dicembre. Scopri cosa ci riserva il tempo oggi, se farà freddo o nevicherà, se ci sarà pioggia o sole

Oggi è domenica 27 dicembre 2020, per molti l’ultimo giorno per godersi un po’ di relax in famiglia prima di tornare al lavoro. Per altri soltanto la prima domenica di un lunghissimo ponte natalizio. Anche se siamo nel bel mezzo di una pandemia mondiale ed esistono forti restrizioni per le uscite, è sempre utile dare un’occhiata al meteo, per tenersi informati.

Se ieri il tempo è stato piuttosto clemente al Nord, con temporali e maltempo soprattutto nelle zone meridionali, oggi anche gli abitanti del Settentrione dovranno accettare una brutta giornata, almeno per quanto riguarda il meteo. Scopriamo nel dettaglio il meteo che ci aspetta per la giornata di oggi in tutto il territorio italiano, dividendo la penisola per aree.

Previsioni meteo 27 dicembre: ancora maltempo al Sud

Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta oggi, domenica 27 dicembre 2020 dal punto di vista meteorologico. In generale, le condizioni climatiche continueranno a non essere buone in tutto il Meridione, mentre nelle regioni del Centro-Nord avremo qualche variazione rispetto a ieri, soprattutto nelle ore serali. Purtroppo saranno variazioni poco piacevoli perché il tempo peggiorerà in quasi tutta l’area settentrionale. Vediamo il meteo nel dettaglio di oggi:

Nord Italia: nelle prime ore della giornata avremo, ancora per qualche ora, bel tempo in tutte le regioni settentrionali. Sin dalla tarda mattinata in Liguria e Piemonte, e poi nel resto del Nord Italia, avremo un cielo molto nuvoloso con la possibilità di rovesci nelle fasce serali. Le zone particolarmente colpite dal maltempo saranno la zona meridionale della Liguria e l’Emilia. Temperature massime stabili, oscilleranno tra i 6 e i 10 gradi.

Centro Italia: Nelle zone centrali dell’Italia avremo condizioni in peggioramento ovunque, con forti possibilità di temporali e rovesci in tutte le regioni. Soltanto in alcune aree della Toscana e dell’Umbria il peggioramento potrebbe arrivare nel pomeriggio. Pioggia anche sulla capitale. Temperature massime in leggero calo, comprese tra i 6 e gli 11 gradi.

Sud Italia: in tutta l’area meridionale della penisola, esattamente come nella giornata di ieri, continuerà a persistere il maltempo, almeno fino al tardo pomeriggio, quando la pioggia darà un po’ di tregua agli abitanti del Sud Italia. Anche oggi possibilità di avere nevicate, soprattutto nelle prime ore del mattino, nelle aree del beneventano e dell’avellinese. Temperature massime stabili, comprese tra i 9 e i 12 gradi.

I venti saranno deboli in tutta l’area settentrionale, tranne che sulla costa ligure, dove provocheranno mari mossi o poco mossi. Fino al tardo pomeriggio, vento forte e mare mosso anche lungo le coste adriatica e tirrenica, con situazione in miglioramento nelle ore serali.