Il 2020 sta per finire e con lui cambieranno tantissimo anche le nostre vite! Scopriamo cosa ci riserva l’oroscopo di oggi, 27 Dicembre 2020.

Siamo tutti certamente ansiosi di lasciarci alle spalle questo 2020 che è stato, veramente, un anno senza precedenti.

Scopriamo come cambiano le cose in vista dell’anno nuovo e del conseguente cambiamento dei pianeti.

Ecco le previsioni dell’oroscopo di oggi, con la classifica dei segni e le previsioni accurate per ognuno!

Oroscopo di oggi 27 Dicembre 2020 : classifica e previsioni segno per segno

Partiamo, oggi, dai primi posti della classifica: in cima si trovano Leone, Gemelli, x, ed Acquario. Per loro si tratterà di un’ottima giornata, proficua e senza problemi!

Le posizioni centrali sono occupate da Capricorno, Scorpione, Bilancia e Vergine: chi è nato sotto questi segni può aspettarsi un 27 Dicembre privo di ansie, tranquillo e, forse, anche un po’ monotono.

Nelle ultime posizioni si trovano Pesci, Sagittario, Cancro ed x: coraggio, molto presto le cose cambieranno!

Scopriamo insieme le previsioni accurate dell’oroscopo segno per segno e cerchiamo di capire insieme come andrà la giornata di oggi.

Ovviamente, non c’è solo l’oroscopo da tenere d’occhio! Come ogni giorno vi ricordiamo di dare un’occhiata alle previsioni del meteo di oggi, domenica 27 Dicembre 2020.

Oroscopo di oggi 27 Dicembre Ariete

Una difficile giornata per tutti i nati sotto il segno dell’Ariete; oggi responsabilità e problemi lavorativi torneranno a bussarvi sulla spalla, mettendovi veramente in crisi.

Cercate di evitare di sfogare le tensioni sulle persone che vi stanno più vicine e fate buon viso a cattivo gioco.

L’impegno che mostrerete in questi giorni ai colleghi ed ai superiori vi spianerà la strada per nuove ed eccitanti collaborazioni nel 2021.

Tenete duro e vedrete che tutto si risolverà presto.

Amore: 6

6 Lavoro: 5

5 Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

Giornata meravigliosa per il Toro; risenti dell’influenza positiva della Luna e di Mercurio e ti trovi, quindi, pieno di voglia di fare e di creatività.

Sul fronte relazionale, oggi, sarai particolarmente aperto e riuscirai a stabilire un contatto niente male con le persone che ami.

Se sei single, sfrutta la giornata di oggi per fare un passo in più con qualcuno che ti piace molto!

Il lavoro, in questi giorni, potrebbe darti qualche soddisfazioni: l’unica raccomandazione è quella di non diventare troppo arrogante. Potresti pagare più avanti (ed in termini anche economici) alcune scelte sbagliate. Prenditi il tempo di riflettere su tutto e non preoccuparti!

Amore: 10

10 Lavoro: 6

6 Salute: 9

Oroscopo oggi Gemelli

Splendida giornata per i Gemelli. La Luna è nel vostro segno e vi rende un vero e proprio vulcano di energie! Siete carichi di voglia di fare ed avete, finalmente, messo da parte tutte le rimostranze riguardo le feste natalizie.

Avete imparato a sfruttare questo momento per regalarvi una pausa piena di momenti gioiosi e ne siete usciti rinati.

Il rapporto con il partner va meglio che mai ed anche i single sono felici e speranzosi. Lasciate che queste influenze benefiche vi aiutino a passare una giornata meravigliosa e godetevi i vostri successi!

Amore: 9

9 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Cancro

Oggi tutti gli amici nati sotto il segno del Cancro devono prepararsi ad una giornata difficile dal punto di vista sentimentale.

Mercurio in opposizione ed il fatto che la Luna abbia lasciato il vostro segno vi rendono nervosi: potreste fare accuse o dire qualcosa che rovinerà il rapporto con il partner.

Cercate di mordervi la lingua e di pensare al vostro benessere.

Oggi rischiate un grosso mal di testa: meglio prendersi la giornata per riflettere sui vostri sentimenti e fare, magari, una lunga passeggiata. Coraggio, domani andrà meglio!

Amore: 5

5 Lavoro: 6

6 Salute: 5

Oroscopo oggi Leone

Bella giornata per tutti coloro nati sotto il segno del Leone che si riappropriano, finalmente, della loro vitalità e si sentono felici ed appagati.

Il Natale è stato difficile ma oggi niente vi vieta di passare la giornata con le persone che preferite.

Sfruttate questo giorno per godere delle persone che vi vogliono bene, dei vostri affetti e di una generale sensazione di felicità.

Ultimamente siete stati molto provati dal lavoro e dalle discussioni: non preoccupatevi, con il passare del tempo la situazione migliorerà.

Giorni come questi ne sono la prova!

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo di oggi 27 Dicembre Vergine

Cari amici della Vergine, questa sarà una giornata nella quale dovrete prendere la decisione di occuparvi della vostra salute e del vostro benessere.

Non ci saranno grosse discussioni o particolari brutte avventure ma sarebbe meglio se voi iniziaste quel percorso che vi ripromettevate da tanto.

Avete bisogno di stabilire chiaramente i vostri obiettivi e capire in quale direzione volete andare: fate una passeggiata, scrivete sul vostro diario oppure trovate il modo per connettere le vostre emozioni.

Meglio lasciar stare gli altri oggi e concentrarsi solo su di voi!

Amore: 6

6 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Bilancia

Giornata tranquilla per la Bilancia: la Luna che si trova in opposizione potrebbe crearvi qualche piccolo problema.

Si tratta di semplici scatti di nervosismo che potrebbero portarvi a discutere con il partner o con qualcuno a cui tenete.

Per fortuna, comunque, non si tratta di nulla di grave e recupererete senza problemi. Il pensiero del lavoro e di alcuni spostamenti di denaro potrebbe occupare la vostra mente ma siete (a ragione) fiduciosi. Il prossimo anno è quello che vi ripagherà di tutti gli sforzi!

Amore: 5

5 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Giornata di ripresa per lo Scorpione che ha passato le feste natalizie cercando di non discutere o di non farsi irritare da tanti, piccoli, problemi.

Oggi avete l’opportunità di recuperare i vostri rapporti sentimentali, chiedendo scusa se dovete oppure semplicemente passando la giornata insieme alla persona a cui volete più bene.

Lo stress delle feste e del lavoro, oggi, non vi tortura ma vi rende attivi e pronti nella ricerca di nuove soluzioni che non tarderanno ad arrivare.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

La Luna ti rende un cattivo servizio, caro Sagittario, amplificando i tuoi umori che sono decisamente poco felici, in questo momento.

La tua situazione è decisamente particolare: non hai nulla di cui lamentarti e nulla per cui emozionarti e, proprio per questo motivo, sei decisamente nervoso.

Ti sfogherai con le persone che ti vogliono più bene e ti renderai conto troppo tardi di essere stato rude e sgarbato.

Cerca di fare attenzione, nella giornata di oggi, e preparati a fare le tue scuse domani.

Amore: 4

4 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Capricorno

Giornata tranquilla per il Capricorno che dovrà sicuramente recuperare un po’ di energie dopo gli ultimi momenti passati con i suoi cari.

Siete circondati da affetto e da amore e questo, a volte, riesce a mettervi in crisi. Oggi è la giornata giusta per riprendere un po’ del vostro spazio intimo e personale e per programmare i prossimi passi.

Sapete anche voi che non sarete tranquilli se non potrete mettere mano al lavoro il prima possibile! Godetevi una giornata di calma, cercando di riposarvi e rimettervi in forze: il fisico potrebbe risentire di tutti gli sforzi fatti ultimamente.

Amore: 7

7 Lavoro: 7

7 Salute: 6

Oroscopo di oggi 27 Dicembre Acquario

Giornata stupenda per l’Acquario: oggi vi sentite in forma e pieni di energie ed avete voglia di sfogare la vostra creatività in qualche maniera.

Venere è nel vostro segno e guarda benevolmente ai risvolti sentimentali: che siate single od in coppia, la giornata di oggi si preannuncia veramente magica!

Se avete qualche nuova idea che volete iniziare a mettere in pratica, questa è la giornata giusta per iniziare a dedicarvici, con la mente sgombra e tanto tempo da occupare.

Splendida giornata per voi.

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 9

Oroscopo oggi Pesci

Purtroppo per i nati sotto il segno dei Pesci, la giornata di oggi sarà un’altra prova piuttosto difficile.

Ormai lo sai: la cattiva influenza della Luna ti rende malinconico, poco incline a sentimenti positivi e nervoso.

A farne le spese potrebbero essere le persone che ti stanno vicino oppure anche quelle che, per forza, ti sono lontane.

Cerca di tenere a bada le parole che escono dalla tua bocca, potresti dire qualcosa di difficile da perdonare.

Si tratta di un brutto momento ma passerà!