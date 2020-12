Tutti i programmi tv di oggi 27 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

Ultima domenica del 2020 e in tutta Italia si respira ancora aria di Natale, anche se quest’anno le festività sono state sicuramente più ristrette a causa della pandemia e delle limitazioni che il Governo ci ha imposto per la nostra sicurezza.

Stare tanto tempo a casa diventa sempre più complicato, e nei momenti di noia una delle cose che può venirci incontro è il nostro televisore che tra intrattenimento, sport e film può farci passare qualche ora di spensieratezza.

Dunque preparatevi una bella cenetta, mettetevi comodi con la vostra famiglia o con il vostro partner e gustatevi il vostro programma tv preferito. Non avete ancora deciso cosa vedere? A questo ci pensiamo noi, selezionando i migliori programmi della serata sia sul digitale che sui canali satellitari.

Programmi tv 27 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Per quel che riguarda l’intrattenimento, se stasera siete in vena di risate allora non potete perdervi su Canale 5 l’appuntamento con lo spettacolo di Maurizio Battista “30 anni e non li dimostra”. Il comico romano, a suon di sketch e battute, ripercorre i 30 anni della sua carriera.

Su Rai 3 andrà in onda “Ricomincio da Raitre”, in cui gli artisti che non possono esibirsi a causa del Covid avranno il giusto risalto e continueranno a portare in scena i loro spettacoli.

Se amate i documentari invece su Rai 2 ce ne sarà uno dedicato alla bellissima città travolta dall’eruzione del Vesuvio, Pompei.

Film in tv oggi: da Oliver Twist a Fratelli d’Italia

Per chi ha deciso di godersi un bel film, stasera ci sarà ampia scelta. I due film che vi consigliamo sono agli antipodi: tutto dipende dal vostro umore. Su Iris infatti c’è la pellicola drammatica “Oliver Twist“, mentre su Nove il classico della commedia italiana “Fratelli d’Italia”.

Ecco tutti i film in tv oggi in prima serata:

Rai 1 21:25 Cenerentola 2015

21:25 Cenerentola 2015 Rai 4 21:20 Il Ragazzo Invisibile Seconda Generazione

21:20 Il Ragazzo Invisibile Seconda Generazione Rai Movie 21:10 Il sospetto

21:10 Il sospetto Canale 5 21:21 Quasi amici – Intouchables

21:21 Quasi amici – Intouchables Rete 4 21:27 Potere assoluto

21:27 Potere assoluto Iris 21:00 Oliver Twist

21:00 Oliver Twist Cielo 21:15 36 Quai des Orfevres

21:15 36 Quai des Orfevres Rai Premium 21:20 Una casa e tanti guai

21:20 Una casa e tanti guai La7 20:35 Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata

20:35 Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata TV8 21:30 I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio

21:30 I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio Italia 7 Gold 21:15 The Maiden Heist – Colpo grosso al museo

21:15 The Maiden Heist – Colpo grosso al museo NOVE 21:25 Fratelli d’Italia

21:25 Fratelli d’Italia Rai Gulp 20:40 L’ape Maia – Le Olimpiadi di miele

20:40 L’ape Maia – Le Olimpiadi di miele Rai Storia 21:10 Quelli della San Pablo

21:10 Quelli della San Pablo Paramount 21:10 Terminator

21:10 Terminator Spike 21:30 Ace Ventura – Missione Africa

Ace Ventura – Missione Africa Canale 20 Mediaset 21:04 Repo Men

21:04 Repo Men Cine 34 21:01 D’amore e d’anarchia ovvero – stamattina alle 10 in via dei fiori nella nota casa di tolleranza (Film)

Programmi di oggi: lo sport in tv

Per quanto riguarda lo sport, il calcio è fermo in Italia e riprenderà soltanto il 3 gennaio. Nel frattempo gli amanti del football si riverseranno sicuramente sulla Premier League che, come di consueto, gioca anche durante le feste di Natale. Stasera alle 20.15 ci sarà la sfida tra Wolwes e Tottenham Hotspur.