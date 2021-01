Un elicottero militare si è schiantato contro una collina a Cuba. A bordo del mezzo erano presenti cinque militari, hanno tutti perso la vita

Tragico incidente a Cuba. Un elicottero militare è precipitato ed ha terminato la sua corsa contro una collina. In quel momento erano presenti a bordo cinque militari, i quali hanno tutti perso la vita a causa del fortissimo impatto. Non c’è stato nulla da fare per salvarli, a nulla sono serviti i soccorsi. I militari sono morti tutti sul colpo perché l’impatto è stato devastante.

L’incidente è avvenuto tra la provincia di Holguin e quella di Guantanamo, nell’area est dell’isola centro americana. E’ quanto reso noto dal Ministero delle Forze Armate cubano in un comunicato. “L’elicottero si è schiantato contro una collina e tutte le cinque persone a bordo sono morte”, si legge in un comunicato diffuso dai media statali e letto nel corso del telegiornale.

Cuba, cade elicottero: cinque morti. Non è la prima volta che succede

L’incidente a Cuba che ha portato alla morte di cinque militari ha scosso parecchio l’opinione pubblica locale. L’elicottero sul quale viaggiavano le cinque persone che hanno perso la vita si è schiantato su una collina nella zona est dell’isola cubana, tra la provincia di Holguin e quella di Guantanamo. L’impatto ha impedito ai militari qualsiasi azione che potesse salvargli la vita.

In una nota ministeriale si legge che “una commissione del Ministero delle Forze Armate di Cuba sta attualmente indagando sulla causa dell’incidente”. Le indagini saranno condotte da ispettori cubani, a differenza di quanto succede in altri paesi, che si affidano spesso ad agenzie americane o europee (di solito francesi) per indagare sui disastri aerei. Nelle prossime settimane saranno diffuse le prime notizie sul motivo della caduta dell’elicottero.

Non è la prima tragedia del genere che accade a Cuba. Nel maggio del 2018 un velivolo finì per schiantarsi al suolo, causando la morte di 112 persone. In quel caso non si trattava di un elicottero, bensì di un aereo di linea. Il velivolo, subito dopo aver effettuato le operazioni di decollo dall’aeroporto dell’Avana, iniziò a perdere quota. I piloti non riuscirono ad intervenire in tempo e l’aereo terminò la sua corsa sul suolo cubano.

Lo schianto provocò la morte di 112 persone ma per fortuna ci fu almeno un superstite, una donna che riportò gravi ferite lungo tutto il corpo ma, dopo un periodo in ospedale, riuscì a tornare alla sua vita di tutti i giorni. Come sempre dopo un disastro aereo del genere, ci furono delle indagini. Gli ispettori, dopo alcuni mesi, accertarono che il problema fu il bilanciamento del peso sull’aereo, che aveva fatto perdere il controllo ai due piloti.

Nell’aprile del 2017, invece, un aereo di fabbricazione russa si schiantò nella regione montuosa di Artemisa. Quell’impatto provocò la morte di otto soldati cubani. Anche in quel caso ci furono lunghe indagini per scoprire la causa dell’incidente, ma non portarono a niente di sicuro. Gli ispettori non riuscirono a comprendere se il guasto meccanico del velivolo fosse dipeso da un errore umano o da un difetto di fabbrica.