Joe Biden torna alla Casa Bianca. Fino a quattro anni fa la frequentava come vice presidente e braccio destro di Barack Obama. Ora è diventato di fatto il 46esimo Presidente degli Stati Uniti. Decisivi i voti della Pennsylvania che l’hanno fatto arrivare a quota 373 grandi elettori e quindi superare la quota fatidica di 270 per essere eletto.

La conferma è arrivata dalle ultime proiezioni di agenzie di stampa e media come Associated Press, Msnbc e Cnn. A Biden è stata attribuita la vittoria in Pennsylvania che lo fa salire a quota 273 grandi elettori mentre Donald Trump è fermo a 213. Il Presidente uscente oggi è andato a giocare a golf, una delle sue grandi passioni, cercando di dimenticare le amarezze degli ultimi giorni ma sicuramente darà battaglia legale per vcedere riconosciute le sue ragioni.

Quella di Biden è a sua modo un’elezione storica non tanto pdrché riporta i Demoractici al certice degli Stati Uniti ma per chi ha scelto come suo vice presidente. Per la prima volta infatti sarà una donna, quella Kamala Harris che aveva sognato in grande avanzando anche la sua candidatira per la poltrona più bella ma intanto gli starà al fianco.

Joe Biden presidente, il suo primo discorso alla nazione nella notte italiana, quando i risultati non erano ancora ufficiale, è stato improntato all’insegna dell’unità. Non sarà facile perché i sostenitori di Trump ancora prima del verdetto hanno pesantemente contestato, ma da qui a gennaio quando giurerà solennemente c’è tempo.

Biden in effetti era il grande favorito della vigilia, ma ha rischiato la beffa come era già successo quattro anni fa con Hillary Clinton nel 2016. Contava di strappare la Flirida ai Repubblicani e non ce l’ha fatta. Ma la riscossa è arrivata in altri Stati chiave come il Wisconsin, il Michigan e adesso la Pennsylvania. Ancora in ballo invece ci sono la Georgia, che resta in bilico, e l’Arizona.

