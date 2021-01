Come ogni giorno, il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile certifica tutti i casi di contagio da Covid in Italia

Da diversi mesi nel pomeriggio arriva l’appuntamento con i dati ufficiali della pandemia di Coronavirus in Italia che InstaNews vi dà in diretta.

La Protezione Civile tutti i giorni verso le 17 rilascia i dati del bollettino legato ai numeri dei casi di Covid-19. Ieri sono stati registrati 477 morti ma per il bollettino completo del 29 gennaio 2021 potete leggere qui.

Tutti i dati del contagio di oggi, 30 gennaio 2021

Totale casi: 12.715 contagiati

Morti: 421

Tamponi: 298.010



Dimessi/Guariti: 16.764 guariti

Ricoverati: -299

Terapie intensive: -52

Tasso di positività: 4,3% (-0,8%)

Vaccinati totali: 1.813.005

298.010 tamponi Tasso di positività: vaccinati totali

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

Questi invece sono i dati specifici e i dati di ogni singola regione, con una tabella complessiva e poi nel dettaglio quella dei singoli territori. Andiamo ad analizzare l’aumento dei contagi rispetto al giorno precedente.

Lombardia: +1.832

Veneto: +792

Piemonte: +727

Campania: +1.366

Emilia Romagna: +1.314

Lazio: +1.138

Toscana: +603

Sicilia: +846

Puglia: +871

Liguria: +255

Friuli Venezia Giulia: +415

Marche: +465

Abruzzo: +385

Sardegna: +640

P.A. Bolzano: +229

Umbria: +228

Calabria: +225

P.A. Trento: +230

Basilicata: +75

Valle d’Aosta: +1

Molise: +83

Le ulteriori varianti del primo ceppo di Coronavirus arrivate in Italia e in Europa continuano ad allarmare. Dopo quella britannica e quella sudafricana, adesso è il momento di quella brasiliana. per questo il ministro della Salute, Roberto Speranza, questa mattina con un’ordinanza ha prorogato il blocco dei voli da e per il Brasile. Sarà vietato l’ingresso in Italia anche a chi negli ultimi 14 giorni è solo transitato nel Paese sudamericano.

Come spiega il ministro in un post su Facebook per annunciare il provvedimento, il suo obiettivo è uno solo. “Mantenere un approccio della massima prudenza mentre i nostri scienziati continuano a studiare le varianti Covid”. Al momento infatti sulla variante brasiliana del Covid non ci sono ancora grandi certezze, ma i primi 4 casi in Italia sono già stati scoperti.