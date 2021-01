Come ogni giorno, il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile certifica tutti i casi di contagio da Covid in Italia

Da diversi mesi nel pomeriggio arriva l’appuntamento on i dati ufficiali della pandemia di Coronavirus in Italia che InstaNews vi dà in diretta.

La Protezione Civile tutti i giorni verso le 17 rilascia i dati del bollettino legato ai numeri dei casi di Covid-19. Ieri sono stati registrati 492 morti ma per il bollettino completo del 28 gennaio 2021 potete leggere qui.

Tutti i dati del contagio di oggi, 29 gennaio 2021

Totale casi: 13.574 contagiati

Morti: 477

Tamponi: 269.150

Dimessi/Guariti: 19.879 guariti

Ricoverati: -381

Terapie intensive: -18

Tasso di positività: 5,0% (-0,2%)

Vaccinati totali: 1.713.362

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

Questi invece sono i dati specifici e i dati di ogni singola regione, con una tabella complessiva e poi nel dettaglio quella dei singoli territori. Andiamo ad analizzare l’aumento dei contagi rispetto al giorno precedente.

Lombardia: in aggiornamento

Veneto:

Piemonte:

Campania:

Emilia Romagna:

Lazio:

Toscana:

Sicilia:

Puglia:

Liguria:

Friuli Venezia Giulia:

Marche:

Abruzzo:

Sardegna:

P.A. Bolzano:

Umbria:

Calabria:

P.A. Trento:

Basilicata:

Valle d’Aosta:

Molise:

Il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, oggi ha fatto il punto sulla fornitura dei vaccini in Italia. Ai ritardi di Pfizer nelle consegne, durante le ultime due settimane, andranno a sommarsi anche quelli di Moderna. Invece delle 166mila dosi previste nella settimana dell’8 febbraio ne arriveranno solo 132mila.

In tutto quindi “ci mancano almeno 300mila dosi di vaccino che avremmo dovuto ricevere e non abbiamo ricevuto. Sarebbe davvero meglio, paradossalmente, poter dire che i ritardi dipendono da noi, come qualcuno per fare propaganda davvero non apprezzabile non perde l’occasione di insinuare”.

Fino ad oggi comunque è stato somministrato il 73% delle 2.319.135 dosi di vaccino consegnate alle regioni. Ma tutti i piani del governo per il primo trimestre del 2021 sono già saltati e questi ritardi rischiano di compromettere anche la ricerca dell’immunità di gregge.