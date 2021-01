Come ogni giovedì, l’attenzione è proiettata alla giornata successiva, quella in cui il governo decide se cambiare o meno il colore delle varie regioni. Sardegna e Lombardia dovrebbero rimanere in zona arancione nonostante le loro proteste, mentre Veneto e Liguria potrebbero essere promosse in zona gialla.

Faranno compagnia a Basilicata, Campania, Molise, Toscana e Provincia di Trento). Ma in realtà Molise e Trento sono a forte rischio slittamento in zona arancione. numeri alla mano.