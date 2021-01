Mercedesz Henger ha mandato in tilt il popolo di Instagram pubblicando uno scatto che mostra tutto il suo lato B in primo piano.

Mercedesz Henger sa come catturare l’attenzione del popolo della rete su di sé. Colpendolo grazie alla sua straordinaria bellezza. La figlia di Eva Henger, nelle scorse ore, ha pubblicato sul suo profilo di Instagram uno scatto che esalta tutta la sua fisicità, lasciando senza parole, in senso positivo, i suoi fedeli sostenitori.

Lo scatto, che trovate in fondo all’articolo, la ritrae con i capelli lunghissimi ed intenta a godersi una rilassante nuotata in piscina. La modella indossa un costume rosso a due pezzi, che non fa altro che esaltare la sua bellezza. Anche se l’occhio degli utenti della rete non ha potuto fare a meno di cadere sul suo lato B, che viene ripreso in primo piano dal fotografo.

Chi ha realizzato questo scatto, tra l’altro, è stato Lucas Peracchi, il suo fidanzato e questo lavoro della coppia non è stato apprezzato soltanto dai fan di lei, ma anche da numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Mercedesz Henger conquista tutti, anche i vip pazzi di lei: “Che coppia!”

Mercedesz Henger ha rapito non solo gli utenti della rete, che hanno ammirato tutta la sua fisicità, ma che già anticipato ha colpito in maniera positiva anche alcuni personaggi famosi. Qualche esempio?

Tra tutti spicca il nome di Giada De Blanck, tornata alla ribalta grazie alla partecipazione di sua madre alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, che si è complimentata per la complicità mostrata da Lucas e Mercedesz, che aveva già conquistato i suoi fan durante un workout: “Che bella coppia che siete!” ha scritto la nobile, seguita da Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli. “Ammazza” ha esordito alla romana. “Ma quanto sei bella?!?” ha proseguito congratulandosi per la sua fisicità.

Mercedesz su Instagram non è sicuramente passata inosservata. Tant’è che lo scatto nel giro di qualche ora è subito diventato virale e non è difficile capire il motivo di tutto questo successo sui social.