Amadeus sarebbe rimasto spiazzato dal tweet di Franceschini che conferma l’assenza del pubblico al festival di Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo torna a tremare. A poco più di un mese dall’inizio del festival della canzone italiana, previsto dal 2 al 6 marzo, la pandemia e le restrizioni imposte dal DPCM potrebbero portare ad una clamorosa svolta.

Vi avevamo raccontato come questi giorni siano quelli decisivi in merito al protocollo che la Rai deve presentare al Comitato Tecnico Scientifico che poi, in base alle norme vigenti, avrebbe stabilito come proseguire nell’organizzazione del Festival. I vertici di Viale Mazzini però speravano di avere comunque una piccola porzione di pubblico all’interno del teatro Ariston, arrivando a proporre di pagare dei figuranti ed includerli come veri e propri partecipanti della trasmissione.

Purtroppo per loro però il pubblico a Sanremo non ci sarà. Su questo è stato chiarissimo il ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini che, con un tweet mirato, ha ribadito come il teatro Ariston sia un teatro a tutti gli effetti e quindi non esente dalle norme attuali.

Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile. — Dario Franceschini (@dariofrance) January 28, 2021

Amadeus medita l’addio al festival dopo il tweet di Franceschini

Le parole del ministro Franceschini sono state come una “coltellata al petto” per Amadeus che da sempre si era battuto in prima linea per un Sanremo con il pubblico, che fossero persone paganti o figuranti poco sarebbe cambiato.

Ora però la decisione suona come un’ufficialità anticipata e il presentatore del Festival starebbe meditando di lasciare la conduzione di Sanremo. Del resto lui stesso aveva dichiarato di recente: “O tutti compatti o si rimanda al 2022”.

Le indiscrezioni rimbalzano freneticamente negli ambienti del mondo dello spettacolo ma anche sui social network, dove “Sanremo 2021” e “Amadeus” sono due degli hashtag più di tendenza nelle ultime ore. Non resta che attendere le decisioni ufficiali del presentatore.