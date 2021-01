Sanremo 2021 attende ancora di conoscere le modalità di svolgimento del festival. Attesa per le decisioni del CTS

Sono giorni di fibrillazione per gli organizzatori del Festival di Sanremo 2021. Lo show, infatti, è in attesa di conoscere le decisioni del Comitato Tecnico Scientifico in merito allo svolgimento dell’evento, data appunto la pandemia da Covid ancora in atto.

Ad essere preoccupati però non sono soltanto Amadeus e la Rai, ma anche tutti gli artisti e gli ospiti che si esibiranno sul palco dell’Ariston. Già nei giorni scorsi, infatti, le industrie discografiche avevano manifestato il loro malcontento qualora la decisione fosse stata quella di aprire il Festival al pubblico.

Le indiscrezioni, in questo senso, raccontano della decisione della Rai di non aprire il teatro al pubblico ma in caso di scritturare dei figuranti, pagati, che verranno inquadrati come veri e propri partecipanti allo show, protocollando il Festival come evento televisivo e non come spettacolo teatrale.

Sanremo 2021, Speranza: “Per il festival tutto come da DPCM”

Della questione ha parlato anche il Ministro della Salute Speranza che ha ricordato come per Sanremo 2021 valgano le stesse regole degli altri spettacoli: “Il DPCM in vigore consente lo svolgimento di spettacoli in assenza di pubblico“. Nel frattempo anche lui è in attesa del parere dei tecnici che dovrebbe arrivare la prossima settimana.

La Rai, intanto, ha in programma oggi una riunione in merito a Viale Mazzini. Nell’ordine del giorno del CDA, infatti, c’è proprio un’informativa sul Festival e probabilmente verranno prese delle decisioni finali da presentare poi al Governo.

Amadeus, inoltre, dopo aver rivelato che Naomi Campbell sarà la prima co-conduttrice femminile al suo fianco, deve risolvere la grana legata a Ibrahimovic dopo che lo svedese ha avuto una discussione in campo con Lukaku che secondo molti sarebbe stata a stampo razzista. La vicenda è ancora sul tavolo: alcuni chiedono l’esclusione dal Festival del milanista, altri pensano che addirittura potrebbe essere invitato il bomber dell’Inter. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.