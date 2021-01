Stasera in onda la seconda puntata de “La Pupa e il Secchione e Viceversa”. Tutte le anticipazioni, gli ospiti e le prove dei concorrenti

Stasera, dopo la prima puntata andata in onda la scorsa settimana, torna su Italia 1 “La pupa e il secchione e viceversa”, il reality che mette a confronto due mondi totalmente opposti ovvero quello dei cervelloni/e e quello dei belli/e. In realtà, come avrete avuto modo di apprezzare anche sette giorni fa, in questa edizione anche molti secchioni o secchione sono decisamente di bell’apparenza.

Nella seconda puntata, sempre condotta da Andrea Pucci e dalla pupa per antonomasia Francesca Cipriani, ci saranno moltissimi ospiti: Cristiano Malgioglio, Giulia Salemi, Carmelo Abbate, Natalia Titova e Diego Dalla Palma.

Il pubblico, inoltre, è curioso di capire come si comporteranno i concorrenti all’interno della casa dopo una settimana di convivenza. Infatti, come sempre accade in situazioni del genere, si sono già cominciate a creare simpatie ed antipatie. Ed anche qualche flirt tra le coppie.

La Pupa e il Secchione e Viceversa, quali coppie possono “scoppiare”

In questo senso i telespettatori avranno sicuramente notato che tra la pupa Stephanie ed il secchione Guidi c’è una fortissima attrazione, e tutto questo ha scatenato le gelosie della sua pupa Myrea.

Oggi in prima serata le coppie che si sono formate nella prima puntata di forma casuale potranno essere “mischiate”. Verrà data infatti la possibilità ai concorrenti di cambiare partner e sicuramente ne vedremo delle belle.

Oltre al “Ripensamento”, ci saranno varie prove e giochi a tema che pupe e secchioni dovranno affrontare anche in compagnia degli ospiti di stasera. Ad esempio ci sarà una prova di ballo, con le coppie che saranno giudicate da Natalia Titova, loro insegnante durante la settimana.

Diego Della Palma giudicherà i partecipanti del gioco “lo spot del profumo”, in cui tutti dovranno mettere in scena una pubblicità per una fragranza misteriosa. Ed ancora “mente elastica”, “syntony test” fino ad arrivare al famigerato “bagno di cultura” a cui parteciperanno Malgioglio, Giulia Salemi e Carmelo Abbate.