Lutto nel mondo del cinema. E’ morta all’età di 94 anni Cloris Leachman, Premio Oscar che fu Frau Blucher in Frankensteint Junior

E’ morta Cloris Leachman, attrice americana vincitrice del Premio Oscar con il film L’ultimo spettacolo e famosa soprattutto per l’interpretazione di Frau Bucher in Frankenstein Junior. Aveva 94 anni ed è morta a Encinitas, in California, per cause naturali. Cloris Leachman detiene il record per il maggior numero di Emmy Awards vinti da un’attrice, otto in totale.

La notizia è stata confermata dalla sua manager, che si è definita una privilegiata per aver lavorato al servizio di una persona come la Leachman: “E’ stato un vero privilegio lavorare con lei.” – ha dichiarato Juliet Green – “È stata una delle attrici più impavide del nostro tempo, nessuno è come lei. Aveva la capacità di farti ridere o spezzarti il cuore con un solo sguardo. La sua imprevedibilità la rendeva magica, non sapevi mai cosa avrebbe fatto o cosa avrebbe detto”.

Cloris Leachman, carriera e vita privata

Cloris Leachman è nata il 30 aprile 1926 a Des Moines, una città statunitense dello stato dell’Iowa. Sin da giovane inizia ad avere a che fare con il mondo dello spettacolo. L’esordio avviene partecipando al concorso di bellezza Miss America, dopo aver ottenuto la fascia di Miss Chicago. Poco dopo arriva l’esordio al cinema e qualche anno di gavetta che le permette di ottenere ruoli più importanti.

Arriva infatti uno dei più grandi successi dell’attrice americana, che interpreta il ruolo di Ruth Popper ne L’ultimo spettacolo, capolavoro di Peter Bogdanovich del 1971. Grazie a questa interpretazione vince il Premio Oscar come miglior attrice non protagonista. A questo punto Cloris diventa molto famosa negli Stati Uniti d’America ma ancora non sa che, entro pochi anni, sarebbe arrivato anche il successo internazionale.

Nel 1974, infatti, interpreta Frau Blucher nel film Frankenstein Junior, di Mel Brooks. Partecipa quindi ad un altro capolavoro del cinema americano, che le permette di farsi conoscere in tutto il mondo. Conquistata la fama mondiale, si dedica anche ad alcuni lavori per la televisione. Dal 1970 al 1977 interpreta Phyllis Lindstrom nella sit com Mary Tyler Moore.

Questo ruolo fu molto apprezzato dal pubblico dell’epoca, tanto da trasformare Mary Tyler Moore in una serie autonoma di grande successo. Negli anni successivi interpreta diversi ruoli importanti e sempre molto apprezzati dalla critica internazionale. Nel 1980 Cloris Leachman ottiene una stella sulla Walk of Fame. Insieme a Julia Louis-Dreyfus, detiene il record di Emmy Award vinti, ben otto.

Cloris Leachman è sempre stata molto lontana dal gossip e dagli scandali. Raramente, infatti, è stata immortalata dai tabloid perché la sua vita privata non è mai stata molto movimentata. Nel 1953 ha sposato il regista George Englund, dal quale ha avuto cinque figli. I due sono rimasti insieme per diversi anni prima di separarsi nel 1974. Cloris Leachman e George Englund hanno divorziato ufficialmente quattro anni dopo, nel 1978.

Uno dei suoi cinque figli, Bryan, è deceduto per un’overdose di farmaci per l’ulcera nel 1986. Aveva soltanto 31 anni ed era il secondogenito della coppia. Il primo figlio, Adam, è nato nel 1953, poi è arrivato il già citato Bryan nel 1955, nel 1957 è nato George jr. Nel 1963 è arrivato il quarto figlio, Morgan, mentre l’ultima arrivata è stata Dinah, nata nel 1966.