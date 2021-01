Ieri, in occasione del compleanno di Georgina, Cristiano Ronaldo e la sua compagna hanno violato il DPCM. Quali saranno le conseguenze?

Ieri era il compleanno di Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo argentina, classe 1994, ha compiuto 27 anni. I due non hanno voluto festeggiare in casa come hanno fatto milioni di italiani (e non solo) nell’ultimo anno, ma hanno sentito l’esigenza di andare a fare una gita fuori città. Forse un po’ troppo fuori città, perché si sono spinti addirittura fuori regione.

La coppia infatti è andata a festeggiare a Courmayeur, in Valle D’Aosta, violando le misure anti-Covid e l’ultimo DPCM, che impedisce lo spostamento tra regioni. Il tutto è stato documentato da Ronaldo e Georgina sui propri social, con tanto di foto dei momenti più belli della festa. Naturalmente questa gita fuori porta non è passata inosservata e i due adesso rischiano una sanzione.

Cristiano e Georgina festeggiano a Courmayeur: ecco cosa rischiano per aver violato il DPCM

La festa di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez ha fatto immediatamente il giro del web. I due, infatti, si sono fatti beccare in Valle D’Aosta ma, come previsto dall’ultimo DPCM, non avrebbero avuto la possibilità di uscire dal Piemonte. E l’hanno fatto con una leggerezza preoccupante, documentando la giornata con ripetuti scatti pubblicati poi sui social.

Si è trattato sicuramente di una leggerezza ma non sono mancate le polemiche. In tanti hanno puntato il dito verso la coppia, accusandola di fregarsene delle norme anti-Covid e andarsene in giro come se nulla fosse. E’ quasi un anno che milioni di italiani stanno rinunciando a tante cose, probabilmente vedere due vip uscire dalla regione e andare a festeggiare un compleanno ha fatto innervosire più di una persona.

Felicidades ao amor da minha vida ❤️ pic.twitter.com/2xTR9GKmUZ — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 27, 2021

Il Piemonte e la Valle D’Aosta, in quanto zone arancioni, impediscono lo spostamento tra regioni. Cristiano Ronaldo ha approfittato della mancata convocazione per la partita di Coppa Italia contro la Spal, vinta agevolmente dai suoi compagni con il punteggio di 4-0 (goal di Morata, Frabotta, Kulusevski e Chiesa. Adesso in semifinale c’è l’Inter), per concedersi qualche ora di svago.

Una volta terminata la cena, i due hanno passato la notte in un albergo che, norme alla mano, ufficialmente sarebbe dovuto restare chiuso. Evidentemente non è stato così. Nel corso della mattinata successiva Cristiano e Georgina hanno fatto un giro in motoslitta, approfittando di una fitta nevicata, nella zona della Val Vény, partendo dalla Zerotta per salire verso lo Chécrouit.

I due non sono stati multati per aver sconfinato in un’altra regione ma, avendo documentato tutto sui social (i post ancora adesso non sono stati cancellati), è probabile che a breve arrivi una sanzione. Sempre in occasione del suo compleanno, l’anno scorso Georgina Rodriguez era stata a Coutmayeur, ma senza Ronaldo e solo in compagnia di tre figli.

Al momento, non sono arrivati post nei quali giustificano questo tipo di comportamento, né tantomeno scuse a chi si è sentito preso in giro. In molti hanno rivolto le proprie critiche alle istituzioni locali, colpevoli probabilmente di non aver effettuato i controlli che il Governo si aspettava. Una vicenda spiacevole che probabilmente si chiuderà con una sanzione, poca roba per chi guadagna decine di milioni di euro all’anno.