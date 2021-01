Miryea Stabile de La pupa e il secchione: età, altezza e vita privata

Miryea Stabile è stata scelta per La pupa e il secchione che torna in prima serata su Italia 1. Scopriamo qualcosa in più della ragazza bresciana

Su Italia 1 torna uno dei docu reality più amati dal pubblico e nella nuova stagione de La pupa e il secchione e Viceversa, ogni giovedì in prima serata, ci sarà anche Miryea Stabile. In attesa di vederla in video, insieme alle altre come Jessica Bucci, abbiamo già capito che potrà essere un personaggio. Andiamola a scoprire meglio.

Miryea Stabile, la scheda personale

Nome: Miryea Stabile

Età: 23 anni

Data di nascita: 16 settembre 1997

Segno Zodiacale: Vergine

Luogo di nascita: Brescia

Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: Nessuno visibile

Profilo Instagram Ufficiale: @miryeastabile

Miryea Stabile ha 23 anni, è originaria di Brescia ed è facilmente riconoscibile per la sua lunga chioma bionda oltre che per le sue generose forme. In tutte le immagini postate su Facebook appare solare e sorridente, come dice di essere in realtà nella vita di tutti i giorni. E ce lo potrà dimostrare nella nuova edizione de La pupa e il secchione e Viceversa perché è stata scelta come pupa.

Vive a lavora a Milano, ama molto lo sport e la buona forma fisica. Non a caso è fit influencer e ha lavorato molto nell’ambito sportivo anche come ambassador di Milano_Fit., Ma la bella Miryea è anche fashion blogger, hostess e modella.

Ha un profilo Instagram privato, seguito però da più di 42mila followers, e curiosando sul suo profilo Facebook abbiamo scoperto che al momento è anche single. Ama molto il colore rosa e vestirsi con le paillettes, il resto lo scopriremo nel docu reality.

Miryea Stabile, in passato altri programmi in tv non solo sulle reti Mediaset

Oggi Miryea è una delle cinque pupe dell’edizione 2021 de La pupa e il secchione e viceversa, ma questa non è la sua prima esperienza in tv. Nel 2019 infatti ha partecipato a Ciao Darwin – Terre desolate, seguitissimo programma condotto da Paolo Bonolis. Nel recente passato per lei anche altri show come Furore e Guess my Age, ma anche Take me out e Detto Fatto.