Scopriamo insieme chi è Stephanie Bellarte, una delle “pupe” che parteciperà alla nuova edizione de “La pupa, il secchione e viceversa 2021”!

Chi è una delle nuove protagoniste de “La pupa, il secchione e viceversa – 2021“, programma arrivato ormai alla sua quarta edizione? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Stephanie, che parteciperà in qualità di “pupa“. Stephanie, infatti, ha catturato subito le attenzioni del pubblico anche perché non è del tutto estranea alle luci della ribalta. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo conto.

Stephanie Bellarte, ecco la scheda personale:

Inizierà stasera, giovedì 21 Gennaio, il percorso di Stephanie Bellarte nell’attesissimo reality show “La pupa, il secchione e viceversa 2021“.

Giovanissima, Stephanie ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico.

Nome: Stephanie Bellarte

Età: 19 anni

Data di nascita: 2002

Segno zodiacale:

Professione: modella e reginetta di bellezza

Luogo di nascita: Bereguardo (Pavia, Lombardia)

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto

Tatuaggi: nessuno

Social: @stephaniebellarte su Instagram, Stephanie Bellarte su Facebook, stephaniebellartee su TikTok insieme alla sorella Sara

Curiosità: ha studiato scenografia, è un’amante della moda e vorrebbe fare la regista cinematografica

A soli 19 anni, infatti, Stephanie ha già raggiunto dei traguardi decisamente importanti.

Miss Stella del Mare nel 2017, e poi, successivamente, Miss World Top 10 e Miss Italia Continental (dove rappresentava la Lombardia), Stephanie ha già fatto capire chiaramente di essere una vera e propria combattente!

La sua carriera nel mondo dei concorsi di bellezza, però, non le impedisce di impegnarsi attivamente su molti altri fronti! Si è cimentata come presentatrice per il talk show “Tik Talk show“, ha partecipato a Guess My Age e lavora come modella. L’anno scorso era sul red carpet di Sanremo (anche se, quest’anno, SanRemo sta portando solo problemi al povero Amadeus) con la fascia da reginetta.

Stephanie Bellarte, la vita privata

Al momento Stephanie ha dichiarato di essere single e disposta ad innamorarsi; nonostante su Instagram condivida moltissimi scatti, della sua vita privata non sappiamo molto. Le sue passioni sono molteplici: la moda, innanzitutto, e poi il cinema.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@stephaniebellarte)

Stephanie, infatti, ha dichiarato sul suo profilo Facebook di coltivare il sogno di diventare una regista cinematografica. Oltre questo, però, ha studiato al liceo artistico con un indirizzo specifico per la scenografia ed ha anche detto che non le dispiacerebbe farel’attrice.

Nel tempo libero (di certo non deve essere molto!) aiuta i genitori che hanno un’attività in proprio. Insomma, una ragazza con tantissimi interessi, che viaggia spesso per lavoro e che fa l’indossatrice e la modella con la professionalità di un’adulta. Da stasera, dunque, possiamo aspettarci di vedere Stephanie nel cast de La pupa, il secchione e viceversa. Riuscirà a conquistare il cuore degli italiani e farsi valere? Noi pensiamo proprio di sì!