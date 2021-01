Le tensioni tra Dzeko e Fonseca non sono finite. Il resto del gruppo però pare propendere per il tecnico portoghese

Continuano i giorni di altissima tensione in casa Roma. La squadra giallorossa, infatti, nonostante sia riuscita a battere lo Spezia in campionato al fotofinish con un gol di Pellegrini, è ancora alle prese con la questione legata al suo capitano Edin Dzeko.

Il bosniaco ha usato parole dure verso Paulo Fonseca dopo la sconfitta in Coppa Italia, avvenuta sia sul campo sia a tavolino, e da quel momento tra i due è calato il buio. Il rapporto in realtà era già ai minimi termini dopo l’uscita di scena in Europa League contro il Siviglia della scorsa stagione ed è peggiorato dopo che Edin è stato costretto a rimanere a Roma per il mancato acquisto di Milik.

Domenica scorsa l’attaccante è rimasto in tribuna, anche se la società ha fatto trapelare che si trattasse di un piccolo fastidio muscolare. La realtà è che anche ieri, quando l’infortunio sembrava ormai smaltito, il bosniaco ha chiesto di potersi allenare col gruppo ed il tecnico non glielo ha concesso.

Dzeko e la chat dei compagni di squadra a favore di Fonseca

Nel frattempo, in una chat Whatsapp in cui ci sono tutti i giocatori e lo staff tecnico, sono stati tantissimi i messaggi scambiati a causa di questa situazione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport la maggior parte dei calciatori, però, ha teso una mano al tecnico portoghese che attende delle scuse pubbliche dal bosniaco.

A far cambiare idea a Dzeko ci sta provando anche Lorenzo Pellegrini, che è ormai diventato il nuovo capitano a tutti gli effetti ma prima di tutto è molto amico di Edin. I due si sono visti anche privatamente e Lorenzo gli ha ribadito di mettere da parte le sue antipatie personali per il bene della Roma.

Oggi nuovo incontro a Trigoria, possibile il reintegro di Gombar

Se l’incontro privato tra Pellegrini e Dzeko porterà a dei risultati lo sapremo solo oggi quando, secondo il Romanista, ci sarà un nuovo incontro tra l’attaccante e Tiago Pinto, il general manager giallorosso. Se la questione rientrerà, il bosniaco potrebbe anche tornare ad allenarsi col gruppo e a sorpresa essere convocato contro il Verona.

Altrimenti bisognerà attendere gli ultimi giorni di mercato per vedere se il portoghese riuscirà a cederlo e a trovare un sostituto adeguato. Anche Jesus e Fazio (che ha rifiutato il Parma) non saranno convocati per il match di domenica.

Nel frattempo, sempre secondo il quotidiano romano, è probabile che Gianluca Gombar (ex team manager della Roma licenziato dopo l’episodio di Coppa Italia) venga reintegrato in società con un ruolo non legato al campo. E’ probabile che venga inserito all’interno della fondazione Roma Cares.