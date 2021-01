Caterina Balivo è una delle presentatrici tv più amate dal pubblico. Scopriamo un po’ di più sulla sua vita e sulla sua carriera

Caterina Balivo è pronta a tornare in tv. Come lei stessa ha annunciato sul suo profilo Twitter ufficiale, la bellissima presentatrice farà parte della giuria de “Il cantante mascherato” che andrà in onda a partire da venerdì 29 gennaio 2021.

Ma chi è realmente Caterina Balivo? Tutti voi la conoscerete sicuramente per i tanti programmi in tv che ha presentato, oppure anche per la sua partecipazione a Miss Italia nel 1999. Andiamo a scoprire tutte le tappe della sua vita, pubblica e privata, e a svelare anche alcune curiosità.

Caterina Balivo, la scheda

Nome : Caterina Balivo

: Caterina Balivo Data di nascita : 21 febbraio 1980

: 21 febbraio 1980 Età : 40 anni

: 40 anni Segno Zodiacale : Pesci

: Pesci Luogo di Nascita : Napoli

: Napoli Professione : Conduttrice televisiva

: Conduttrice televisiva Altezza : 174 cm

: 174 cm Peso : 58 kg

: 58 kg Profilo Instagram ufficiale: @caterinabalivo

Caterina è nata a Napoli nel 1980 sotto il segno dei Pesci. Nonostante sia nata nel capoluogo campano, è poi cresciuta ad Aversa in provincia di Caserta. Ha frequentato il liceo classico e poi si è iscritta alla facoltà di Scienze internazionali e diplomatiche presso l’Università Orientale di Napoli.

La carriera nel mondo dello spettacolo

La sua carriera ha una svolta dopo la sua partecipazione a Miss Italia nel 1999 in cui si classifica terza. Da quel momento diventa prima valletta a Scommettiamo che?, la storica trasmissione Rai condotta da Fabrizio Frizzi, e poi come inviata di Carlo Conti nel programma I raccomandati.

Nel 2003 conduce per la prima volta da sola “Uno Mattina”, poi diventa uno dei volti televisivi più amati con il talk show di Rai Uno “Festa Italiana” grazie al quale riceve anche il premio come Personaggio Rivelazione dell’Anno.

Nel 2013 ritorna in tv con “Detto Fatto”, che conduce per circa sei anni prima di approdare a “Vieni da me”, lo show con il quale aveva chiuso la sua carriera prima di annunciare il rientro in Rai al fianco di Milly Carlucci in “Il Cantante Mascherato”.

La vita privata e le curiosità su Caterina Balivo

Caterina Balivo è attualmente sposata con il manager Guido Maria Brera, con il quale ha avuto due figli, Guido Alberto e Cora. Prima di lui aveva avuto una relazione importante con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico.

Seguitissima su Instagram, Caterina ha comunque vissuto dei momenti difficili nella sua vita. Ha infatti confessato di essere stata in analisi per un lungo periodo. La Balivo, oltre a essere amatissima in tv, ha scritto anche un libro nel 2018 dal titolo: “Gli uomini sono come le lavatrici”. Inoltre ha conseguito il tesserino da giornalista pubblicista collaborando con il Corriere di Caserta.