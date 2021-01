By

Caterina Balivo è pronta a tornare in tv dopo una lunga pausa. Ma sui social è già polemica per una sua risposta

Il Cantante Mascherato è pronto a partire con la prima puntata della seconda edizione che andrà in onda venerdì 29 gennaio 2021. E, da qualche giorno, è stato completato il cast dei giurati che dovranno “smascherare” i cantanti.

Oltre alle presenze confermate dalla scorsa stagione, ovvero quelle di Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Patty Pravo, al fianco di Milly Carlucci ci saranno anche Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo.

L’ex presentatrice di “Vieni da me” è quindi pronta a tornare in tv e lo farà proprio nel programma della Carlucci, con la quale aveva già lavorato da giovanissima ai tempi di Scommettiamo Che?. E’ stata la stessa Balivo ad annunciare il suo ritorno con un tweet pubblicato qualche giorno fa.

E da venerdì sera si torna in tv!

Milly vengo da te 🎭 @IlCantanteRai1 @milly_carlucci pic.twitter.com/Sb91O7j2JO — Caterina Balivo (@caterinabalivo) January 23, 2021

Caterina Balivo risponde duramente a un hater che la criticava

Il ritorno della presentatrice tv è stato ad ogni modo al centro delle polemiche, visto che alcuni haters hanno voluto polemizzare con la Balivo in merito al reale motivo per cui lei avesse lasciato il programma “Vieni da me”.

Uno, in particolare, l’ha criticata affermando che se il programma avesse fatto realmente un numero alto di ascolti sarebbe andato avanti anche senza di lei. Per l’uomo, dunque, la Balivo ha lasciato il programma semplicemente perchè non era abbastanza seguito.

La risposta della presentatrice su Twitter è stata decisamente dura e piccata: “Ti lascio credere quello che vuoi così come credi di essere caruccio indossando lo slippino come se fossi un adone”

Se il programma aveva tutto questo successo ..come mai è stato tolto?una conduttrice,decide di lasciare un programma che va così bene?mica siamo così stupidi ..non mi risulta che i programmi di “successo “ vengono fatti fuori dal palinsesto da un anno all altro !🤣🤔 — Mauro (@Mauro23742329) January 27, 2021

Ovviamente la risposta non è stata gradita da tantissimi followers. C’è anche chi l’ha definita “caciottara” per aver fatto del body shaming nei confronti dell’uomo. Caterina, però, ha risposto a tono: “Casomai mozzarella, visto che sono di Aversa”.