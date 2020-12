Mercedesz Henger si è mostrata durante una sessione di allenamento, mandando in tilt i suoi fan che hanno apprezzato di vedere il suo corpo tonico, frutto di dure ore di workout.

Mercedesz Henger è uno dei personaggi più amati del popolo della rete. Figlia di Eva Henger, si è costruita man mano il suo percorso sul piccolo schermo, dove spesso è ospite nei salotti televisivi di Barbara d’Urso, e nel mondo della rete, dove ha un vasto numero di seguaci che amano ammirare gli scatti che pubblica quotidianamente.

N’è un esempio quello pubblicato pochi minuti fa, dove la giovane Henger si mostra durante una sessione di allenamento, che esalta ancora di più il suo fisico scolpito. Mercedesz indossa un completo sportivo di colore nero che copre il giusto del suo corpo, lasciando intravedere quelle forme che tanto il suo pubblico apprezza e che non ha mancato di sottolineare nei commenti al di sotto del post.

“Sei una bomba!“ le ha scritto un fan, complimentandosi per la sua bellezza, mentre altri si sono lasciati andare alla riflessione lanciata da lei sul web.

Mercedesz Henger conquista i fan e svela: “Mi mancano sempre di più”

Mercedesz Henger, oltre a pubblicare uno scatto che mostra ai suoi fedeli sostenitori un fisico da urlo, che potete ammirare in fondo all’articolo, si è lasciata andare ad una riflessione su questo periodo dove purtroppo non sono consentite numerose attività a causa della pandemia. Come ad esempio andare in palestra o prendere un semplice caffè con gli amici di sempre.

La figlia di Eva Henger, che ha stregato i fan su Instagram, si è lasciata andare ai suoi pensieri, ammettendo che sente la mancanza delle piccole cose che prima tendeva a sottovalutare, non capendo la loro reale importanza.

“Quando tutto questo sarà finito, torneremo alla vita di prima” ha esordito Mercedesz sul suo profilo Instagram, facendo riferimento alla riapertura delle palestre, che da tempo ormai sono chiuse. “A quanti di voi manca andare ad allenarsi lì?” ha chiesto la giovane influencer. “Mi trovo a riguardare vecchie cose e capisco che non mi manca soltanto la palestra, ma tante altre cose” ha proseguito lanciando una sorta di riflessione con il suo pubblico. “Ora capisco di aver dato troppo le cose per scontato“ ha concluso. “E adesso mi mancano sempre di più” ha aggiunto.

Mercedesz Henger ha incantato i fan su Instagram, ma al tempo stesso ha invitato loro alla riflessione e gli spunti non sono di certo mancati su questo terribile periodo che in fondo unisce tutti noi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz Henger tra un allentamento e l’altro è riuscita a catturare l’attenzione dei fan, che dopo averla ammirata per il suo corpo, che allena quotidianamente anche senza andare in palestra visto il periodo, l’hanno apprezzata anche per la sua mente, visto che spesso e volentieri si lascia andare a lunghe riflessioni sul web. I suoi fedeli sostenitori amano entrambi i lati di lei.