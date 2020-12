Alcuni segnali sono davvero molto importanti e non bisogna sottovalutarli. Vediamo il caso dei gomiti secchi e screpolati.

Il linguaggio del corpo è una macchina complessa che è molto difficile da sviscerare e comprendere a pieno, ma che comunque bisogna cercare di capire per cogliere quei giusti segnali che possono far comprendere la nostra condizione.

Il nostro corpo e la nostra mente esprimono, ad esempio, il dolore e la tristezza attraverso un pianto che può essere di disperazione, di rassegnazione, ma anche di liberazione. Con il pianto il nostro corpo ha un modo per esprimere ciò che la nostra mente percepisce.

Un ulteriore esempio può essere fornito dai brufoli che si creano sul tessuto cutaneo che possono essere una manifestazione fisica di uno squilibrio ormonale, di un aumento di grassi o semplicemente una pura fase adolescenziale.

Alcuni sono evidenti, ma non sempre è così anzi. Molti sono i segnali che il nostro corpo ci manda e che non percepiamo per superficialità, distrazione o semplicemente ignoranza. Tra i segnali che sottovalutiamo spesso ci sono i gomiti secchi e screpolati. Anche questi ultimi hanno il loro valore ed il proprio significato. Magari pensiamo che sono inutili manifestazioni cutanee che prima o poi andranno via. In realtà nulla va sottovalutato.

Scopriamo in dettaglio di cosa stiamo parlando.

I gomiti secchi e screpolati sono un segnale da non sottovalutare: vediamo il perché

Molte possono essere le cause ma questo problema della pelle che si manifesta con screpolature e secchezza sui gomiti, la maggior parte delle volte può essere causato da prodotti che usiamo ogni giorno. Un esempio sono i profumi, deodoranti o saponi eccessivamente aggressivi per la pelle. Non solo, anche le docce troppo frequenti e continue durante l’arco di una giornata possono alterare lo stato della pelle e determinare questo fastidioso fenomeno sulla nostra pelle. Bisogna fare quindi attenzione e mai sottovalutare.

Quindi il primo consiglio è quello di utilizzare saponi dal ph neutro per la pelle (ph 5,5) e di non eccedere con l’utilizzo di profumi (si può fare un tentativo di qualche giorno provando a cambiare profumo abituale)

I gomiti secchi e screpolati, la causa può essere la disidratazione

La causa maggiore di secchezza sui gomiti è sempre in primis soprattutto la disidratazione di cui purtroppo si può soffrire. L’acqua è importante per il nostro organismo. Bere circa un litro e mezzo, due (magari arrivare anche a due litri e mezzo di acqua) al giorno serve a mantenere l’organismo sufficientemente idratato.

Purtroppo però ci dimentichiamo spesso di bere acqua ed una manifestazione di quando questo accade è proprio la pelle che appare secca e disidratata. Non solo, in questo caso ci sono ulteriori conseguenze che si collegano ai gomiti secchi e screpolati, un tipo esempio sono le gengive appaiono più chiare e si nota secchezza oculare.

In questo caso il consiglio è assolutamente, ripetiamolo, quello di bere tanto e se si hanno problemi a ricordarsi di bere e ci accorgiamo anche di avere i gomiti screpolati e secchi allora, per trovare una soluzione, è meglio impostare una sveglia ad intervalli di tempo regolari così che ogni volta che squilli ci ricordiamo di dover andare a bere. Un promemoria che ci servirà ad abituare il nostro corpo ad una idratazione continua

I gomiti secchi e screpolati, la causa può essere la cattiva alimentazione

Inoltre, in seconda categoria, avere gomiti secchi e screpolati è anche un tipico sinonimo di una cattiva alimentazione. Se la nostra alimentazione è infatti poco ricca di verdure, frutta fresca e secca, nonché di omega-3, sarà probabilmente inevitabile notare la presenza di gomiti secchi e screpolati.

Un altro fattore che può determinare la presenza di gomiti secchi e screpolati come fenomeno del nostro corpo è la carenza di vitamina A. In questo caso dobbiamo prendere in considerazione cibi come ad esempio il nostro amato formaggio, oppure anche il latte ed il burro. Non solo, anche alcune tipologie di frutta e verdura. Tutti questi prodotti sono da considerare perché sono ricchi proprio della vitamina A.

I gomiti secchi e screpolati, quando la causa è patologica

E’ possibile tuttavia che questo fastidioso problema di pelle secca possa dipendere da patologie e quindi non da nostre abitudini sbagliate. Da un punto di vista più clinico, quando notiamo di avere gomiti che sono all’aspetto molto scuri e quindi tendenti anche al colore nero, la pelle in questo caso non riesce ad espellere bene le cellule morte e si corre il rischio di ipercheratosi. Una ulteriore dinamica che può determinare il sorgere di screpolature sulla pelle ed anche sui gomiti è la psoriasi. Quest’ultima va controllata assieme alla ipercheratosi con l’aiuto di un dermatologo.