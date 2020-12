Di poche ore fa la notizia che Emilio Fede è risultato positivo al Covid-19 ed è stato ricoverato nel Covid Residence di Napoli. I dettagli.

A quanto pare anche Emilio Fede ha contratto il Covid-19 e si trova, al momento, ricoverato in ospedale. Nonostante l’età, infatti, le sue condizioni di salute sarebbero, per ora, ancora buone. Il giornalista, l’unico che vanta una rubrica dedicata a lui da Striscia la Notizia, non smette di stupirci. Molti dei suoi colleghi si sono ammalati contraendo il covid-19, ma l’Emilio nazionale è riuscito a contrarlo mentre era detenuto in un ‘carcere speciale’

Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Emilio Fede positivo al Covid-19 dopo aver violato gli arresti domiciliari

Nonostante le 89 primavere, la vita del noto giornalista Emilio Fede non smette di sembrare quella del protagonista di un film. Il famosissimo giornalista e scrittore, infatti, è da sempre al centro di polemiche e contenziosi. Negli ultimi tempi, però, ha dovuto anche vedersela con la giustizia: condannato nel 2013 a sette anni di reclusione, le sue rocambolesche vicende giudiziarie hanno subito più volte rinvii e riduzioni.

Dal 2018, infatti, la pena per la condanna che gli è stata comminata a causa dei fatti riguardanti il processo “Ruby bis” a “soli” 4 anni e 7 mesi di carcere. La condanna confermata è quella di “favoreggiamento della prostituzione”.

Nel 2019, quindi, il Tribunale ha confermato la durata della pena ed Emilio Fede, ad 88 anni, sarebbe dovuto entrare in carcere. Il Tribunale ha, però, stabilito per lui la possibilità di scontare la pena in “detenzione domiciliare” (una specie di lockdown solo per lui) poiché “in carcere sarebbe sottoposto ad una condizione di estrema sofferenza“.

Questo è quanto si evince e si legge dagli atti del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

La pena, comunque, era decisamente troppo stretta per il famoso ex conduttore del telegiornale di Rete 4. A Giugno Emilio Fede ha arbitrariamente deciso di raggiungere la moglie, per festeggiare con lei il suo compleanno.

Emilio Fede ha sposato nel 1956 la ex senatrice del PdL, Diana de Feo.

I Carabinieri lo hanno sorpreso in compagnia della sua dolce metà durante lo scorso Giugno. Pare che il famoso giornalista avesse avvisato i carabinieri di Segrate (dove dovrebbe trascorrere la sua pena) che si sarebbe recato a trovare la moglie.

Senza aspettare l’autorizzazione del Tribunale, il giornalista si sarebbe poi precipitato a raggiungere la moglie violando, di fatto, la legge.

“Beccato” all’interno di un famoso ristorante del capoluogo campano, per le Forze dell’Ordine non c’è stato altro da fare che confermare l’infrazione.

I poliziotti hanno, quindi, dovuto arrestare, dopo soli quattro mesi dall’inizio della condanna, il famoso giornalista e lo hanno tradotto in “carcere” all’interno di un famoso hotel del lungomare partenopeo. Qui, a quanto pare, avrebbe poi qui contratto il Covid-19, anche se rimane un mistero perchè dovrebbe vivere in ‘isolamento forzato’, visto che sta ancora scontando la pena.

Secondo Repubblica, infatti, oggi Emilio Fede ha ricevuto il risultato positivo al tampone effettuato nella giornata di domenica. I medici hanno, quindi, immediatamente predisposto il ricovero del famoso detenuto in un’altra struttura.

Fortunatamente, nonostante l’età avanzata, sembra che le condizioni di Emilio Fede siano ottime anche re non si riesce a capire come si sia infettato.

L’ASL campana ha predisposto il reparto Covid del capoluogo all’ospedale del Mare di Napoli per tutti i pazienti asintomatici o con lievi sintomi. Da oggi, i medici della struttura hanno potuto accogliere anche il famoso ex-direttore del telegiornale di Rete 4.

Fede non è di certo il primo (né l’ultimo) ad aver contratto il Coronavirus tra i “famosi”.

Fino ad ora anche Lewis Hamilton è risultato positivo, così come anche Nina Zilli che ha deciso di lanciare un messaggio forte sul Coronavirus.

Anche Carlo Conti aveva fatto sapere di essere positivo al Covid-19 con un messaggio mentre Gerry Scotti era stato sommerso dai messaggi dei fan dopo il suo messaggio social.

E questo solo per citare alcuni dei personaggi famosi alle prese con questo terribile virus!

Per ora, a quanto si apprende, le sue condizioni di salute sono buone.Seguiremo tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute per voi.