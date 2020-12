Programmi tv oggi 14 dicembre: intrattenimento, film e sport

Tutti i programmi tv di oggi 14 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

Sempre di più gli italiani negli ultimi mesi, a causa delle restrizioni dovute al Dpcm, stanno riscoprendo la tv accanto alla serie on demand e in streming.

Vediamo quindi insieme quello che propone la serata che come al solito accontenterà i gusti di tutti. Molte infatti le proposte per l’intrattenimento, i film e lo sport in tv. Quindi per non farti trovare impreparato ecco alcuni consigli ed una panoramica facile sul palinsesto televisivo per la serata. Cerchiamo di facilitarvi la vita, elencando i programmi tv di stasera più cercati e amati dagli italiani.

Programmi tv 14 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Oggi in prima serata su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Il reality ci terrà compagnia fino alla prima settimana di febbraio e pure la sera di Capodanno: ma chi riuscirà ad andare fino in fondo tra i concorrenti attuali? Come ogni puntata anche questa sarà ricca di colpi di scena e momenti di tensione, eliminazioni e nuove nomination, un po di lacrime e tante risate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il GF Vip dovrà scontrarsi tra gli altri con una nuova puntata di ‘Report‘, il programma di inchiesta su Rai 3 e con lo show ‘Guarda… stupisci‘ su Rai 2 con Renzo Arbore e Andrea Delogu. Su Rete 4 invece gli approfondimenti di ‘Quarta Repubblica‘ condotto dal giornalista Nicola Porro.

Film in tv oggi: su Sky Cinema 1 c’è la commedia ‘Cops, una banda di poliziotti

Tantissimi come al solito i film tra prima e seconda serata in tv oggi. Segnaliamo in particolare il primo capitolo di una nuova produzione Sky: è ‘Cops, una banda di poliziotti‘, prova corale di un gruppo capitanato da Claudio Bisio. Una commedia in due parti (la prossima sarà lunedì 21 dicembre) e tante risate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia)

Ecco la lista completa di tutti i film in onda in prima serata:

Rai 1 21.25 Ben is Back

21.25 Ben is Back Italia 1 21.20 Braven – Il coraggioso

21.20 Braven – Il coraggioso Rai 4 21.20 Assassin’s Creed

21.20 Assassin’s Creed Iris 21.00 North Country – La storia di Josey

21.00 North Country – La storia di Josey Italia 2 21.10 Ice Twisters



21.10 Ice Twisters La5 21.10 Miracoli a Natale

21.10 Miracoli a Natale Cielo 21.15 Bernard&Doris

21.15 Bernard&Doris TV8 21.30 Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate

21.30 Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate Nove 21.20 Svalvolati on the road

21.20 Svalvolati on the road Paramount 21.10 Natale a Pemberley Manor

21.10 Natale a Pemberley Manor Canale 20 21.00 Space Jam

21.00 Space Jam Cine 34 21.00 I laureati



21.00 I laureati Sky Cinema 1 21.10 Cops, una banda di poliziotti

Programmi di oggi: lo sport in tv

L’appuntamento clou della serata è su Sky Sport 1: per il monday night c’è il derby più atteso della Premier League, Manchester Utd-Manchester City. Da non perdere