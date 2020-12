Previsioni meteo 15 dicembre: il sole delizierà questo martedì

By

Le previsioni meteo per domani, martedì 15 dicembre, annunciano ancora una bella giornata con sole in quasi tutta Italia

Il maltempo ha finalmente dato una tregua, e sull’Italia è arrivata una piacevole ondata di alta pressione e di conseguente bel tempo. Non durerà a lungo, ma nemmeno poco. Intanto ci siamo goduti un bel lunedì di sole in tutta Italia, e al sud anche temperature molto piacevoli. Quasi primaverili.

Il sole ci sarà anche nella giornata di domani, con temperature perfino in lieve aumento. Attenzione, però, perché già domani al nord ovest si vedrà qualche copertura nuvolosa un po’ più consistente. In Liguria e nelle zone montuose di questa ragione c’è la probabilità di qualche pioggia, seppur leggera. Nebbie nelle zone pianeggianti del nord e temperature stabili in tutto il territorio. Le massime saranno comprese tra i 7 e gli 11 gradi, poco sopra la media stagionale.

Previsioni meteo al centro e al sud per martedì 15 dicembre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da youmeteo.com ☀️🌩 (@youmeteo)

Qualche nuvola farà capolino al pomeriggio al centro, soprattutto nel pomeriggio. Probabilmente si tratterà soltanto di qualche velatura non troppo fastidiosa. Le nubi, però, potrebbero addensarsi nelle zone collinari e montuose. Tutto sommato, al centro la giornata di domani, martedì 15 dicembre, sarà nel complesso buona. Attenzione alle nebbie nelle zone pianeggianti. Temperature nel complesso stabili, con le massime comprese tra gli 11 e i 15 gradi. Anche in questo caso il clima sarà abbastanza piacevole e complessivamente soleggiato. Al sud il tempo sarà sicuramente buono: non si può temere qualche innocente velatura al pomeriggio, ma il sole sarà prevalente e l’alta pressione favorirà il bel tempo.

Le velature o stratificazioni non costituiranno di certo un problema: sarà l’occasione per stare all’aria aperta, anche perché le temperature si registrano in rialzo, con valori tra i 14 e i 17 gradi di giorno. Anche di sera, pur calando intorno ai 10-12 gradi, saranno comunque sopra la media.