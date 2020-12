Sembra assurdo praticare questo tipo di azione, ma in realtà mettere una spugnetta nel frigo ha una logica tutta sua. Scopriamo qualcosa in più.

Un gesto inconsueto e poco diffuso nella società contemporanea ma che in realtà ha una base semplice e molto facile da comprendere. Una grande potenzialità che non va assolutamente sottovalutata. Mettere una spugnetta in frigo pensiamo che magari una cosa del genere potrebbe rovinare il cibo, peggio ancora, che potrebbe avvelenarlo. Di certo infatti bisogna utilizzare una spugnetta che sia completamente pulita ed inutilizzata.

Molti sono i problemini che si possono riscontrare nel momento in cui abbiamo un frigorifero, che ormai è in tutte le case del mondo, e bisogna prendersene cura. Soprattutto in considerazione del cibo che abbiamo all’interno.

Scopriamo assieme il motivo davvero utilissimo per cui deve essere messa una spugnetta nel frigorifero,magari vicino al vostro cellulare o magari nello sportello del frigo dove è sconsigliato mettere il latte

Le ragioni convinceranno tutti a farlo.

Mettere una spugnetta nel frigorifero ti aiuterà tantissimo su molti aspetti

La maggior parte della frutta e della verdura, come ormai ben sappiamo, non va assolutamente lasciata a temperatura ambiente. Quest’ultima infatti a questa temperatura si potrebbe rovinare. Proprio per questo motivo questo tipo di cibo va conservato al meglio in frigorifero.

Il problema nasce dal fatto che proprio di questo frigorifero non ci si può fidare tantissimo ed infatti c’è bisogno dell’utilizzo ‘speciale della spugnetta che ci aiuterà a comprendere meglio come gestire il frigo.

Per comprendere la confusione che il frigorifero genera sulle verdure basta prendere in considerazione alcuni tipi di verdure. Queste ultime infatti spesso perdono il loro sapore e la loro consistenza originali. Frutta e verdura quindi possono creare non pochi problemi per conservarli. Tipico caso sono i pomodori che devono necessariamente stare fuori dal frigo per non perdere il proprio sapore. Sotto un certo numero di gradi, di preciso dovrebbero essere 12, infatti, il pomodoro interrompe la maturazione che è ciò che gli conferisce più sapore.

Ma non è solo questo il caso che ci spiega quanto sia davvero complicato gestire la frutta e la verdura nel frigorifero e quanto l’azione del mettere la spugnetta nel frigorifero ci possa aiutare davvero ad armonizzare e non perdere ciò che compriamo.

Una approfondita ricerca svolta da molteplici enti fra cui la più famosa Università della Florida a Gainesville ha infatti dimostrato che, appena dopo 7 giorni in frigo a 5 °C, i frutti perdono una parte delle sostanze che producono il loro profumo.

Tutto questo può trovare facilmente una soluzione mettendo una semplice spugna sul fondo del cassetto del frigorifero. Oppure anche ai lati interni del frigorifero oppure in uno degli spazi presenti sempre all’interno del frigorifero senza che naturalmente tocchi il cibo.

Il consiglio maggiore che si può apportare in questo caso è quello di arrivare ad utilizzarne anche un paio di spugne diverse e metterle una accanto all’altra senza che però possano vanificare il loro utilizzo magari riponendole completamente al chiuso e non in una zona aperta del frigo.

Il risultato che si ottiene da questo progetto di azioni è davvero importante. L’umidità che prima veniva assorbita dalla frutta e dalla verdura viene ora assorbita dalla spugna posta all’interno del frigorifero.

Procedendo in questa direzione e mettendo le spugne in questo modo tutta la frutta e la tua verdura presente all’interno del nostro tanto dibattuto frigorifero rimarrà fresca e croccante molto più a lungo.

Non solo, un ulteriore consiglio per evitare i cattivi odori è quello di poter mettere anche un po’, non solamente qualche goccia, di aceto nella spugnetta. In questo modo mentre la spugnetta assorbirà l’umidità, invece l’aceto raccoglierà e bloccherà i cattivi odori.

In questo modo, grazie alla spugnetta in sé ed anche all’aceto (preferibilmente di mele) si potranno ottenere questi molteplici benefici.