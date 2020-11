Sei alla ricerca di idee per conservare il latte più a lungo? Noi abbiamo un avvertimento per te: non lo tenere nella porta del frigo!

Il latte è, decisamente, uno dei generi alimentari che compriamo di più.

Anche chi è vegano o intollerante, infatti, ha a disposizione tantissime varianti rispetto al latte vaccino e non deve astenersi, quindi, dal comprarlo.

Impiegato in moltissime ricette, per la colazione o per realizzare alcuni delle nostre bevande preferite (latte e menta, latte e miele), spesso lo troviamo nella porta del nostro frigo.

Invece non dobbiamo assolutamente tenerlo lì! Ecco perché.

Conservare il latte: sconsigliato tenerlo nella porta del frigo

Non è la prima volta che ve lo diciamo: ogni giorno, infatti, grazie ad Internet scopriamo che qualcosa che abbiamo sempre fatto… non va più bene!

Un’attività come lavare la faccia sotto la doccia è, a quanto pare, dannoso mentre, invece, dovremmo mettere il cellulare in frigo: sapevi il perché?

Insomma, ogni giorno una nuova scoperta rivoluziona il nostro modo di vivere.

Oggi, quindi, parliamo del latte e di come e dove lo conserviamo: tantissime famiglie e persone, infatti, comprano quotidianamente il latte.

Ne consumiamo veramente moltissimo e lo usiamo in tantissime maniere! Vi basti pensare ai cappuccini che chiedete al bar, ai cereali che mangiate la mattina, a tutte le volte che avete mangiato un piatto con la besciamella!

Anche nel nostro immaginario ci basta aprire il frigo per trovare il latte in uno degli scompartimenti della porta. Ebbene, adesso sappiamo che la porta del frigo è il posto peggiore dove conservare il latte!

Ogni volta che compriamo il latte, infatti, il dubbio su dove vada conservato ci attanaglia: questo alimento, quando va a male, può causare veramente molti danni!

È indubbio che il latte vada conservato in frigo: da subito se è fresco e una volta aperto se abbiamo comprato una confezione a lunga durata.

Nonostante il latte sia pastorizzato, infatti, il rischio che si prolifichino i batteri è sempre molto alto: per questo va tenuto alle temperature più fredde possibili!

Il motivo per cui non dovremmo mai tenere il latte nella porta del frigo, quindi, è legato alla nostra salute.

Quando apriamo la porta del frigo, esponiamo gli alimenti lì conservati all’aria calda: diversamente, invece, gli alimenti che rimangono sugli scaffali sono “protetti” anche quando apriamo la porta!

Il latte, dunque, a differenza delle altre bibite, non deve assolutamente essere conservato nella porta del frigo.

Gli sbalzi di temperatura permettono ai batteri di moltiplicarsi e di rendere il prodotto cattivo in pochissimi tempo.

Quante volte al giorno ci capita, infatti, di aprire la porta del frigo?

Magari solo per guardare se abbiamo qualche sfizio, per prendere qualcosa da mangiare oppure per decidere cosa fare per cena.

Tutti questi movimenti espongono gli alimenti conservati nella porta a continui sbalzi di temperatura.

Il risultato? Il latte, che è uno tra gli alimenti più delicati che compriamo, rischia di andare a male!

Dove dovreste conservare, allora, il latte che avete comprato?

Molto meglio, secondo gli esperti, conservarlo all’interno del frigo specialmente nei ripiani più bassi.

Il calore, infatti, tende a salire e quindi i ripiani più bassi del frigo sono anche quelli più freddi.

Meglio appoggiare il cartone di latte, ben chiuso e sigillato, nel ripiano inferiore del frigo, in modo da non avere più pensieri.

Smettiamola di conservare il latte nella porta del frigo, quindi: è dannoso per la salute!

Soprattutto se comprate grandi quantità di latte, questo consiglio è quello perfetto per evitare di avere problemi.

Chi consuma poco latte o lo finisce velocemente, di solito, non riscontra problematiche legate alla scadenza o al deteriorarsi di questo alimento.

Se, però, avete l’abitudine di non finire il latte che avete comprano in uno o due giorni, allora questo consiglio è utilissimo.

Sposare il latte dalla porta al ripiano più basso del frigo salverà le vostre tasche ed anche… il vostro stomaco!