Previsioni meteo 25 novembre: avanza (finalmente) il bel tempo

By

Le previsioni meteo per mercoledì 25 novembre annunciano un tempo in progressivo miglioramento in quasi tutta Italia. Le piogge insisteranno ancora nell’estremo Sud, ma senza fenomeni particolari

Un fine novembre che dovrebbe chiudersi con un clima tutto sommato piacevole: a partire da domani, mercoledì 25 novembre, le previsioni meteo annunciano tempo tutto sommato buono in tutta Italia, con qualche strascico piovoso soltanto nell’estremo Sud a causa del vortice di alta pressione al nord dell’Africa.

Il tempo al Nord

Clima soleggiato nel Nord Italia, con miglioramento graduale proprio a partire da domani. L’alta pressione sarà stabile e persistente. Attenzione, però, alle nebbie: saranno dense a inizio giornata. Rimarranno durante la giornata anche in alcune zone della Pianura Padana e nelle aree pianeggianti del Centro. Le temperature saranno caratterizzate da un certo sbalzo termico: decisamente basse le minime, più gradevoli durante la giornata e al di sopra (di poco) della media stagionale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da youmeteo.com ☀️🌩 (@youmeteo)

Le previsioni meteo per il Centro

Qualche nuvola in più al Centro Italia, ma senza fenomeni. Addensamenti più di rilievo in Abruzzo e nell’alto Molise. Anche in questo caso la giornata sarà tutto sommato gradevole dal punto di vista delle temperature, e il sole si vedrà soprattutto a partire dal pomeriggio.

Il tempo al Sud

Variabili le condizioni meteo anche al Sud: ma anche in questo caso si può parlare di un progressivo miglioramento. Tregua anche nelle zone più meridionali, negli ultimi giorni falcidiate dalle piogge. Tuttavia, non si può parlare di stabilità perché le condizioni dovrebbero peggiorare a partire dalla giornata di giovedì. Le temperature saranno in lieve aumento, sia le minime che le massime.

ti potrebbe interessare anche – Programmi Tv oggi 24 novembre: intrattenimento, film e sport