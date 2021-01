Elisabetta Gregoraci ha avuto dei problemi di salute non indifferenti. La famosa showgirl si confessa a Silvia Toffanin.

La showgirl ha avuto il coraggio di confessare alcuni dei suoi problemi di salute più grandi, in un’intervista rilasciata insieme alla sorella Marzia. Parlando ai microfoni di Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, Elisabetta ha parlato di una situazione decisamente delicata. L’uscita dalla casa del Grande Fratello VIP, poco prima di Natale, si è rivelata in qualche maniera provvidenziale per la famosa showgirl.

Ecco che cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci, problemi di salute per lei “Ho tolto un polipo all’utero”

Non vogliamo tenervi con il fiato sospeso troppo a lungo; per fortuna, Elisabetta Gregoraci sta bene. Nella sua intervista, però, come riporta TGCom24, la showgirl ha parlato di un problema di salute non indifferente. “Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero“.

Per Elisabetta, uscita dalla casa del GF VIP, dev’essere stata decisamente una notizia spaventosa. I polipi dell’utero sono delle escrescenze che possono formarsi all’interno dell’utero di ogni donna ad ogni età. Si tratta, fortunatamente, di neoformazioni benigne che possono, però, provocare dei sintomi decisamente fastidiosi. Per fortuna, il ginecologo di Elisabetta Gregoraci se ne è reso conto in tempo ed ha potuto tranquillizzare e rassicurare la famosa showgirl.

“Fortunatamente sto molto bene. L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima“. Parole che non potrebbero essere più vere, soprattutto quando pensiamo alla storia familiare di Elisabetta Gregoraci.

Come ha ricordato lei, infatti, l’allarme ricevuto a causa dell’operazione le ha riportato alla memoria la morte della mamma, avvenuta nel 2011 a causa di un tumore.

Certamente, a fronte di questo ricordo, la paura per l’operazione e per le cause legate alla formazione dei polipi dell’utero deve essere stata decisamente tanta.

Per fortuna, comunque, Elisabetta Gregoraci adesso sta bene. Non sono bastati l’incidente a Dubai od i segreti personali svelati dal suo ex agente ad abbattere la famosa e combattiva showgirl. Nella giornata di domani, quindi, potremo assistere all’intervista rilasciata con la sorella Marzia ai microfoni di Verissimo. Quante altre rivelazioni possiamo aspettarci?